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Новини
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Мінсоцполітики анонсувало запуск проєкту "єПотенціал". Що він передбачає?

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович анонсувала запуск цифрового проєкту "єПотенціал".

Про це Жолнович заявила на форумі про цифровізацію соціальної сфери Global Digital Social Forum 2024: Empower community, передає Інтерфакс-Україна.

"Цю нову програму або нову візію ми назвали "єПотенціал". Бо найважливіше – це зберегти потенціал людини і дати можливість незалежно від трави чи хвороб максимально реалізовувати свій потенціал. Для цього нам важливі цифрові рішення", – сказала Жолнович.

Що передбачатиме проєкт

За словами заступника міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтина Кошеленка, для реалізації проєкту "єПотенціал" буде об'єднано роботу двох систем.

Так, в Електронній системі охорони здоров'я здійснюватиметься оцінка обмежень життєдіяльності та здоров'я лікарем і створюватиметься реабілітаційний план, а далі немедичні дані передаватимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, де в автоматичному режимі фіксуватимуть соціальну оцінку та інформацію про соціальну підтримку.

"Це тільки частина картини, тому що ми точно об'єднаємося із системами інших органів державної влади, які допоможуть додатково залучити людину до процесів дозвілля, фізкультури, спорту, працевлаштування більш широко, ніж це бачать два міністерства (Мінсоцполітики та Міністетсов охорони здоров'я, – ред.)", – зауважив Кошеленко.

Програма "єПотенціал" задумана для переходу людини з охорони здоров'я в соціальну й економічну сферу, в межах якої всі послуги надаватимуть автоматично одразу без додаткових статусів.

Автор: 

МОЗ (1444) Міністерство соціальної політики (664) єПотенціал (1)


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IмПотенціал- хворому по iнету цифровий куй
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27.09.2024 16:39 Відповісти
Зельоним готові хоч на чому бабло тирити, тільки щоб для оборони на дати!
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27.09.2024 16:48 Відповісти
Собака немає роботи то ****** лиже
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27.09.2024 16:49 Відповісти
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27.09.2024 16:52 Відповісти
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27.09.2024 17:28 Відповісти
.....імітація бурхливої діяльності .....? ... 😬
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27.09.2024 19:45 Відповісти
Бо найважливіше - це зберегти потенціал людини і дати можливість незалежно від трави чи хвороб максимально реалізовувати свій потенціал. Для цього нам важливі цифрові рішення", - сказала Жолнович. Джерело: https://biz.censor.net/n3512143

Розробили для препіЗедента *******?
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28.09.2024 11:01 Відповісти

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