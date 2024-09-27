Програму перенавчання для безробітних розширили: додали операторів БПЛА та ще 30 професій

Мінекономіки розширило Перелік професій та спеціальностей, за якими безробітні зможуть отримати від держави ваучер для оплати навчання. У тому числі з'явилася можливість отримати кошти від держави для опанування професії оператора дистанційно керованих апаратів.

Відтепер у переліку 95 професій та 60 спеціальностей, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, інформує пресслужба міністерства.

"Ми надаємо можливість людям взяти ваучер на навчання і за державний кошт опанувати нову професію, яка є затребуваною на ринку праці, або підвищити свою кваліфікацію. Такою можливістю цього року скористались 18 тисяч українців. Нині ми розширюємо перелік професій та спеціальностей, на навчання яким можна отримати ваучер, на 31 позицію, зокрема додаємо професії, що необхідні для відновлення й розвитку в сферах будівництва, енергетики, транспорту, медицини", – розповіла заступниця міністра.

Зокрема, до Переліку включені професії, необхідні для відновлення інфраструктурних об’єктів, житлового фонду та об’єктів енергетики:

майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;

слюсар-електромонтажник;

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка);

машиніст крана (кранівник);

слюсар з ремонту дорожно-будівельних машин та тракторів;

в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів;

моторист цементувального агрегату, вогнетривник.

Серед нових спеціальностей – відновлювані джерела енергії та гідроенергетика, галузеве машинобудування, електронні комунікації та радіотехніка, матеріалознавство, металургія тощо.

Також Перелік доповнено професією оператора дистанційно керованих апаратів та спеціальностями авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка, прикладна механіка, прикладна фізика та наноматеріали.

Враховуючи потреби у ліквідації наслідків військової агресії РФ, Перелік доповнено професією пожежний-рятувальник та спеціальністю пожежна безпека.

Крім того, з метою розширення можливостей підготовки фахівців протезно-ортопедичної сфери, до Переліку включено спеціальності біомедична інженерія, хімічні технології та інженерія.

З оновленим Переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитись за посиланням.

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Як повідомлялося, ваучери на перенавчання та підвищення кваліфікації на суму до 30 тисяч гривень можуть отримати ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 років.

У 2023 році ваучери на навчання отримали 18 100 українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. Найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Сума ваучера на може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.