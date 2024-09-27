"Зроблено в Україні": Перелік сільгосптехніки з компенсацією аграріям за місяць збільшився на 50 позицій

Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва, вартість яких частково компенсується на рівні 25% у рамках державної програми підтримки агровиробників, розширено до 11 314 номенклатурних одиниць.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Участь у програмі беруть 126 українських підприємств машинобудування для агропромислового комплексу.

"Мінекономіки збільшило ще на 50 позицій перелік української техніки, за придбання якої держава компенсує аграріям 25% від вартості. Аграрії отримають вже понад 150 млн грн компенсації за придбану техніку в межах програми", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як отримати компенсацію за техніку

Для отримання 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, купити необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту – [email protected].

Як повідомлялося, наприкінці липня в Мінагрополітики анонсували компенсації аграріям за використання земель для будівництва укріплень.

До того перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький заявляв, що в Україні виробляється 70-80% номенклатури сільськогосподарської техніки, налагодження виробництва решти – це питання часу та інвестицій.