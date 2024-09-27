Початок руху автомобілів мостом на Троєщину знову відклали: не встигають добудувати тунель

Роботи зі спорудження тунелю під залізничними коліями в районі станції "Троєщина 2", який виведе Подільський мостовий перехід до вулиці Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича, та супутніх робіт попередньо продовжили до 30 жовтня.

Про це повідомляє КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

"Роботи виконують цілодобово за погодженням із Київською міською військовою адміністрацією з урахуванням умов воєнного стану та у співпраці з АТ "Укрзалізниця", щоб не зупиняти рух залізничного транспорту, який на сьогодні має стратегічне значення. Внаслідок цього, виконання будівельних робіт під час діючих перевезень АТ "Укрзалізниця" є проблематичним і потребує більше часу", – пояснили у комунальному підприємстві.

Там запевнили, що роботи ведуться цілодобово, тому перепросили мешканців сусідніх із будівництвом будинків за шум під час дії комендантської години.

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Як повідомлялося, у квітні мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що завершити роботи з будівництва тунелю для повноцінного запуску руху Подільсько-Воскресенським мостовим переходом планують у вересні цього року.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. Наразі мостом можна дістатися до лівого берега Дніпра в районі Русанівських садів, будівництво тунелю під залізницею дозволить відкрити проїзд на вул. О. Бальзака.