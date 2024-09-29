МОЗ затвердило перелік хвороб, за яких призначатиметься медичний канабіс

Міністерство охорони здоров'я України визначило особливості призначення та застосування ліків з медичного канабісу, виготовлених в умовах аптеки, а також затвердило перелік хвороб і станів, за яких вони призначатимуться.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що перелік заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності, і він періодично переглядатиметься за наявності нових доказових досліджень.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу.

Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів (коди наведені згідно з Міжнародним статистичним класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду):

хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями, як злоякісні новоутворення (C00 – C97), діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4), розсіяний склероз (G35), ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51), невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0), ураження нервових корінців та сплетінь (G54), компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55), мононевропатії верхньої кінцівки (G56), мононевропатії нижньої кінцівки (G57), поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64), церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 – G83), травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3), внутрішньочерепні травми (S06);

нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97);

хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2);

рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 – G41);

захворювання, що спричиняють судомні напади в дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1);

втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24);

інші захворювання (A00 – T98) – виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

"Загалом ідеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом", – зазначили в МОЗ.

Як повідомлялося, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.

Закон про легалізацію медичного канабісу президент Володимир Зеленський підписав у лютому цього року.