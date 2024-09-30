Норвегія може побудувати паркан на кордоні з Росією
Норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану вздовж кордону з Росією.
Про це повідомляє Yle.
Паркан повинен допомогти в тому випадку, якщо з Росії до Норвегії прямуватиме потік біженців. Така ситуація була в 2015 році, коли через Стурскуг, єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією, пішки та велосипедами прибуло 5 тис. прохачів притулку з території Росії.
Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що будівництво паркану може бути одним із способів покращити ситуацію з безпекою.
Поки неясно, чи буде паркан збудований уздовж усього кордону, чи тільки на окремій його ділянці. Протяжність сухопутного кордону між Норвегією та Росією становить 200 кілометрів.
За словами Мель, будівництво загорож – дорогий процес, і необхідно оцінити розумність подібних вкладень. Інвестувати, як вважає Мель, також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, та у збільшення кількості прикордонників у Стурськугу.
Раніше повідомлялося, що сім країн Європи попередили Норвегію про ризик диверсій Росії на енергетичних об'єктах.
До того стало відомо, що Норвегія може обмежити продаж нерухомості іноземцям через дії Росії.
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