БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
620 0

"Укрзалізниця" закрила рух поїздів до Миколаєва. Пасажирів підвозять автобусами до станції на Кіровоградщині (оновлено)

Подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників

У зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін "Долинська – Миколаїв" закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Як повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме до ст. Долинська. Звідти до Миколаєва та Херсона організовано автобусний трансфер.

Станом на ранок 30 вересня до станції Долинська дісталися й пасажири №122/121 Київ – Херсон. О 08:00 вирушив перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва.

Зворотний рейс до Києва ввечері так само планували з автобусними трансферами від херсонського (16:40) та миколаївського вокзалів (21:46) із посадкою до вагонів по станції Долинська.

Увечері понеділка в "Укрзалізниці" також попередили про зміни у розкладі поїздів на миколаївському напрямку на завтра, 1 жовтня:

  • поїзди №110 Львів - Херсон та №102 Краматорськ - Київ - Херсон прямуватимуть до станції Долинська;
  • поїзди №109 Херсон - Львів та №101 Херсон - Київ - Краматорськ вирушатимуть зі станції Долинська.

"Херсонською та Миколаївською ОДА організовано автобусні трансфери від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку. Посадка – біля вокзалів по залізничних квитках (без додаткових оплат) у зазначений у квитку час", – уточнили в "Укрзалізниці".

Автор: 

Миколаївська область (174) Укрзалізниця (4779) Херсон (266)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 