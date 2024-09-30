"Укрзалізниця" закрила рух поїздів до Миколаєва. Пасажирів підвозять автобусами до станції на Кіровоградщині (оновлено)

У зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін "Долинська – Миколаїв" закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Як повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме до ст. Долинська. Звідти до Миколаєва та Херсона організовано автобусний трансфер.

Станом на ранок 30 вересня до станції Долинська дісталися й пасажири №122/121 Київ – Херсон. О 08:00 вирушив перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва.

Зворотний рейс до Києва ввечері так само планували з автобусними трансферами від херсонського (16:40) та миколаївського вокзалів (21:46) із посадкою до вагонів по станції Долинська.

Увечері понеділка в "Укрзалізниці" також попередили про зміни у розкладі поїздів на миколаївському напрямку на завтра, 1 жовтня:

поїзди №110 Львів - Херсон та №102 Краматорськ - Київ - Херсон прямуватимуть до станції Долинська;

поїзди №109 Херсон - Львів та №101 Херсон - Київ - Краматорськ вирушатимуть зі станції Долинська.

"Херсонською та Миколаївською ОДА організовано автобусні трансфери від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку. Посадка – біля вокзалів по залізничних квитках (без додаткових оплат) у зазначений у квитку час", – уточнили в "Укрзалізниці".