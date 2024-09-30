Безробітним виплатили вже 1,5 мільярда у межах проєкту "Армія відновлення"

Від початку дії проєкту "Армія відновлення" – з осені 2022 року – безробітним, залученим до суспільно-корисним робіт, виплати понад 1,48 млрд грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

На сьогодні суспільно корисні роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Загалом видано майже 183 940 направлень на роботу по всій Україні.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

Харківська область – видано 28,87 тис. направлень на роботу;

Донецька область – 21,9 тис. направлень;

Чернігівська область – 20,18 тис. направлень;

Київська область – 20,12 тис. направлень;

Полтавська область – 19,3 тис. направлень.

Оплата за суспільно корисні роботи становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

Види робіт, які пропонуються:

допомога постраждалм унаслідой бойових дій:

будівництво захисних споруд;

заберпечення роботи "Пунктів незламності";

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних полуг у місцях зосередження ВПО;

відновлення житлових будинків та приміщень;

виконання допоміжних робіт для потреб Збройних Сил України;

розбір завалів.

Що робить "Армія відновлення"

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.

Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 тис. грн у разі роботи повний місяць.