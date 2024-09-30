У Маріуполі поблизу "Азовсталі" вирує масштабна пожежа. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 29 вересня з боку комбінату "Азовсталь" спалахнула нова пожежа.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Вчора ввечері з боку меткомбінату "Азовсталь" спалахнула нова пожежа. Окупанти про причини та наслідки пожежі наразі не повідомляють", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в останні місяці у місті вже неодноразово спалахували масштабні пожежі. Здебільшого, через неприбраний сухостій. Зокрема, горів найбільший парк у місті – імені Гурова.

Загалом від початку 2024 року в окупованому Маріуполі сталося понад 400 пожеж.

Як повідомлялося, Росія продала зерна з окупованих територій на $6 мільярдів.