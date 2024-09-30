У Мінагрополітики визнали зменшення урожаю

Україна цьогоріч зібрала ранніх зернових на 2% менше, ніж торік, водночас недобір пізніх культур подекуди сягає 15%.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ.

"Ми недоотримали близько 2% ранніх зернових порівняно з минулорічним врожаєм. Ця група не так постраждала, як посів пізніх культур. Найбільше дісталось сої, гречці, кукурудзі, соняшнику. У них недобір близько 10-15%, залежно від регіону", – зазначив міністр.

За його словами, зменшення врожаю не вплине критично на продовольчу безпеку країни. За попередніми оцінками, врожай кукурудзи становитиме 25 млн тонн, соняшнику – 12 млн тонн, а сої – 5 млн тонн.

Коваль додав, що у новому сезоні структура посівів залишиться на минулорічному рівні. Однак, щодо озимого ріпаку він висловив побоювання через нестачу вологи для його сівби.

Міністр спрогнозував, що під урожай 2025 року буде посіяно близько 5 млн га озимих.

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Як повідомлялося, за підрахунками Мінагрополітики, внутрішнє споживання пшениці в Україні зменишилося з 8 млн тонн до трохи більше 6 млн тонн через скорочення споживання, передусім внаслідок зменшення кількості населення.

Як раніше повідомляв перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, складні погодні умови, зокрема літня посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.