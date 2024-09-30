Кінець вугільної епохи: Велика Британія закрила останню електростанцію на вугіллі
Після понад 140 років Велика Британія припиняє виробляти електроенергію з вугілля.
Як пише The Guardian, остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар, на південний захід від Ноттінгема, у понеділок працює останній день, передає Європейська правда.
Так, Сполучене Королівство стане першою заможною індустріальною країною, яка поступово відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії.
Використання вугільної енергії у Великій Британії почалося у 1882 році, коли почала виробляти електроенергію перша в світі вугільна електростанція Holborn Viaduct у Лондоні.
"Сьогоднішнє закриття станції Реткліфф знаменує собою кінець епохи, і вугільники можуть по праву пишатися своєю роботою, яка забезпечує енергією нашу країну вже понад 140 років. Як країна, ми в боргу перед майбутніми поколіннями", – прокоментував міністр енергетики Майкл Шенкс.
170 співробітників станції запрошені зібратися в їдальні в понеділок, де в прямому ефірі з диспетчерської буде показано момент, коли генератори станції вимикаються востаннє.
Вугільна електроенергія становила 80% від усієї електроенергії Великої Британії на початку 1980-х років і 40% – у 2012 році. У 2023 році частка вугілля в енергобалансі становила 1,3%.
Як повідомлялося, сонячна енергетика 2022 року вперше обігнала кам'яне вугілля у виробництві електроенергії в Європейському Союзі.
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нам і зачиняти нічого не треба. всі наші тец розбомблені.
(чорний гумор)
Так що звикати до графіків і мото-динамо
А на решту асфальт, одразу з інтегрованими білбордами та екранами "
большой брат смотріт за тобойπ-маратону"
Цього року в Китаї кількість електромобілів зрівнялась з кількістю автомобілів на ДВЗ.
Саме в цьому причина постійного падання ціни на нафту.
Тенденція така, що Китай зовсім скоро повністю пересяде на електричні автомобілі.
"вугільні електростанції" та "парові машини" були у 18 столітті - з того часу люди підкорили атомну енергію, вітрову енергію, сонячну енергію, енергію припливів, гетермальну енергію...
Але я не здивований твоею "берестяною грамотою" - рівень квазі-науки квазі-РАН.
А ще, Друже, земля плоска і це доречі теж можна використати як джерело халявної енергії...
Вони змушені частку вугілля були збільшити до 60% через великі засухи в результаті яких гідроенергетика зменшила генерацію.
Падіння виробітку йде через енергозберігаючі технології.