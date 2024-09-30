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Новини
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Кінець вугільної епохи: Велика Британія закрила останню електростанцію на вугіллі

вугілля

Після понад 140 років Велика Британія припиняє виробляти електроенергію з вугілля.

Як пише The Guardian, остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар, на південний захід від Ноттінгема, у понеділок працює останній день, передає Європейська правда.

Так, Сполучене Королівство стане першою заможною індустріальною країною, яка поступово відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії.

Використання вугільної енергії у Великій Британії почалося у 1882 році, коли почала виробляти електроенергію перша в світі вугільна електростанція Holborn Viaduct у Лондоні.

"Сьогоднішнє закриття станції Реткліфф знаменує собою кінець епохи, і вугільники можуть по праву пишатися своєю роботою, яка забезпечує енергією нашу країну вже понад 140 років. Як країна, ми в боргу перед майбутніми поколіннями", – прокоментував міністр енергетики Майкл Шенкс.

170 співробітників станції запрошені зібратися в їдальні в понеділок, де в прямому ефірі з диспетчерської буде показано момент, коли генератори станції вимикаються востаннє.

Вугільна електроенергія становила 80% від усієї електроенергії Великої Британії на початку 1980-х років і 40% – у 2012 році. У 2023 році частка вугілля в енергобалансі становила 1,3%.

Як повідомлялося, сонячна енергетика 2022 року вперше обігнала кам'яне вугілля у виробництві електроенергії в Європейському Союзі.

Автор: 

Велика Британія (1200) вугілля (1896) електроенергія (4256)


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Топ коментарі
+9
тююю...
нам і зачиняти нічого не треба. всі наші тец розбомблені.
(чорний гумор)
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30.09.2024 20:23
+4
Так я це і мав на увазі що Китаю ***** всі ініціативи заходу по зниженню забруднення довкілля чи глобальне потепління. Вони роблять що хотять а тупі толерасти на заході закривають ядерні станції і переходять на вітряки яких треба мільйони щоб било в еквіваленті. На заході суспільство тупе і інфантильне і діє виключно з емоційних побутів а не з логіки і реальних чи дієвих висновків. Тому тупі студенти хамас підтримують в Американських універах, тому в Європу запускають арабів з африканцями які вбивають людей і гвалтують все що рухається. Тому і війна в Україні 3-й рік бо вони на заході "усталі от войни" і досі навіть не дають Україні дозвіл бити по російським авіа базам.
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30.09.2024 23:52
+3
Не Велика Британія, а Україна попереду всієї планети щодо відмови від електростанцій на вугіллі. Правда зовсім по іншій причині.
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30.09.2024 20:48
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"........Як країна, ми в боргу перед майбутніми поколіннями" це вірно, але сонячне енергетика, навіть в Африці, не є виходом.
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30.09.2024 20:16 Відповісти
Вони газ та нафту палять - така собі заміна. Ну і по вітрякам добре розігнали - до 25% всієї генерації.
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30.09.2024 20:51 Відповісти
тююю...
нам і зачиняти нічого не треба. всі наші тец розбомблені.
(чорний гумор)
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30.09.2024 20:23 Відповісти
Будемо будувати одразу сонечні і вітрові!
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30.09.2024 20:47 Відповісти
Це класно але вітрові залежать від сили вітру. А сонячні в ночі того.... відпочивають... А передавати енергію з іншої півкулі не вийде - втрати будуть великі
Так що звикати до графіків і мото-динамо
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01.10.2024 00:29 Відповісти
Для стеба. Днями включили первый!!!---- ветряк в Карпатах! Там то с ветром всё нормально было всегда. Первый!!! А побережье Черного о моря!?? Ветер дует нам в лицо--- почешу своё яйцо- цо.
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01.10.2024 07:47 Відповісти
Будемо будувати Потужність!!!!
А на решту асфальт, одразу з інтегрованими білбордами та екранами "большой брат смотріт за тобой π-маратону"
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01.10.2024 00:31 Відповісти
А китай навпаки відкрив ще з дисяток нових електростанцій на вугіллі і шо?!
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30.09.2024 20:32 Відповісти
Тому у великих китайських містах постійно смог висить і всі в масках ходять. Але для вас це напевно не аргумент.
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30.09.2024 21:05 Відповісти
Так я це і мав на увазі що Китаю ***** всі ініціативи заходу по зниженню забруднення довкілля чи глобальне потепління. Вони роблять що хотять а тупі толерасти на заході закривають ядерні станції і переходять на вітряки яких треба мільйони щоб било в еквіваленті. На заході суспільство тупе і інфантильне і діє виключно з емоційних побутів а не з логіки і реальних чи дієвих висновків. Тому тупі студенти хамас підтримують в Американських універах, тому в Європу запускають арабів з африканцями які вбивають людей і гвалтують все що рухається. Тому і війна в Україні 3-й рік бо вони на заході "усталі от войни" і досі навіть не дають Україні дозвіл бити по російським авіа базам.
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30.09.2024 23:52 Відповісти
Маячня.
Цього року в Китаї кількість електромобілів зрівнялась з кількістю автомобілів на ДВЗ.
Саме в цьому причина постійного падання ціни на нафту.
Тенденція така, що Китай зовсім скоро повністю пересяде на електричні автомобілі.
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01.10.2024 12:48 Відповісти
Чудово, і як по твоєму вони ці електромобілі заряджають? Електрикою яку добувають за допомоги тих же вугільних електростанцій. Так що одним рішенням ніби допомагають а другим далі сруть і сруть на магнитуду більше ніж всі інші країни взагалом
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01.10.2024 17:19 Відповісти
Як виробляють електрику та заряджають електромобілі - навчають у середній школі, Друже, яку ти прогуляв.
"вугільні електростанції" та "парові машини" були у 18 столітті - з того часу люди підкорили атомну енергію, вітрову енергію, сонячну енергію, енергію припливів, гетермальну енергію...
Але я не здивований твоею "берестяною грамотою" - рівень квазі-науки квазі-РАН.
А ще, Друже, земля плоска і це доречі теж можна використати як джерело халявної енергії...
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02.10.2024 12:15 Відповісти
Китайці зменшують їх будівництво але збільшують відновлювальну та ядерку.

Вони змушені частку вугілля були збільшити до 60% через великі засухи в результаті яких гідроенергетика зменшила генерацію.
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30.09.2024 23:03 Відповісти
Вони і сонячні відкривають
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01.10.2024 07:38 Відповісти
Не Велика Британія, а Україна попереду всієї планети щодо відмови від електростанцій на вугіллі. Правда зовсім по іншій причині.
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30.09.2024 20:48 Відповісти
В Штатах вугілля тільки 16% менше відновлювальної 21%, найбільше палять газу 43% як і ЄС.

Падіння виробітку йде через енергозберігаючі технології.
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30.09.2024 23:07 Відповісти
а людей со станціі куди?
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30.09.2024 21:52 Відповісти
В парламент
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30.09.2024 23:46 Відповісти

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