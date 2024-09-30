Кінець вугільної епохи: Велика Британія закрила останню електростанцію на вугіллі

Після понад 140 років Велика Британія припиняє виробляти електроенергію з вугілля.

Як пише The Guardian, остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар, на південний захід від Ноттінгема, у понеділок працює останній день, передає Європейська правда.

Так, Сполучене Королівство стане першою заможною індустріальною країною, яка поступово відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії.

Використання вугільної енергії у Великій Британії почалося у 1882 році, коли почала виробляти електроенергію перша в світі вугільна електростанція Holborn Viaduct у Лондоні.

"Сьогоднішнє закриття станції Реткліфф знаменує собою кінець епохи, і вугільники можуть по праву пишатися своєю роботою, яка забезпечує енергією нашу країну вже понад 140 років. Як країна, ми в боргу перед майбутніми поколіннями", – прокоментував міністр енергетики Майкл Шенкс.

170 співробітників станції запрошені зібратися в їдальні в понеділок, де в прямому ефірі з диспетчерської буде показано момент, коли генератори станції вимикаються востаннє.

Вугільна електроенергія становила 80% від усієї електроенергії Великої Британії на початку 1980-х років і 40% – у 2012 році. У 2023 році частка вугілля в енергобалансі становила 1,3%.

Як повідомлялося, сонячна енергетика 2022 року вперше обігнала кам'яне вугілля у виробництві електроенергії в Європейському Союзі.