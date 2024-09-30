Мінфін готує масштабну перевірку ефективності податкових пільг. Це вимога МВФ

Міністерство фінансів розробило та затвердило методологію проведення оцінювання інструментів податкової політики, які призводять до податкових видатків.

Затвердження цієї методології є одним зі структурних маяків програми Розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) Міжнародного валютного фонду, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Наявність такої методології дозволить уряду оцінити які пільги є дійсно дієвими та корисними для економіки країни, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для державного бюджету. Оцінка дозволить збільшити ефективність використання обмеженого фінансового ресурсу, що особливо актуально в умовах воєнного стану", – пояснили у міністерстві.

У Мінфіні нагадали, що Національна стратегія доходів передбачає посилення контролю за ефективністю податкових пільг, щоб мінімізувати втрати надходжень до держбюджету.

Затверджена Методологія оцінювання інструментів податкової політики, які призводять до податкових видатків, полягає в аналізі ефективності та впливу цих інструментів на бюджет, економіку та суспільство.

Документ визначає єдиний підхід до проведення оцінювання інструментів податкової політики, який призводить до податкових витрат:

на етапі його розробки – шляхом проведення прогнозного (ex-ante) оцінювання (для визначення вартості відповідної пільги для бюджету у майбутньому, з урахуванням потреб бюджетного планування на середньостроковий період);

після запровадження – шляхом проведення систематичних ретроспективних (ex-post) оцінювань (для визначення ефективності таких інструментів, наскільки вони досягають заявленої мети і чи потребують удосконалення).

"Методологія проведення оцінювання дозволить виявити неефективні та застарілі інструменти і замінити їх на більш ефективні. Це не означає, що будуть скасовані податкові пільги. Це означає, що особа, якій призначена обґрунтована пільга, буде отримувати від неї максимальну користь", – додали у Мінфіні.

Скільки втрачає держбюджет від податкових пільг?

Згідно із проєктом державного бюджету на 2025 рік, у наступному році сума всіх податкових пільг становитиме 154,7 млрд грн. У 2024 році обсяг податкових пільг оцінюється у 145,1 млрд, а у 2023 році він становив 116,2 млрд грн, повідомляв перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.