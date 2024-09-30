Збували фальшиві долари: БЕБ виявило злочинну групу на Львівщині. ФОТОрепортаж

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала підроблену іноземну валюту.

За даними слідства, до складу злочинної групи на постійній основі входило 5 осіб, ще двох організатори залучали періодично, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Підозрювані купували підроблені долари США, а потім обмінювали їх на гривню в пунктах обміну валют. Також за фальшиву валюту розрахувалися за вживану техніку. Детективи задокументували 6 епізодів злочинної діяльності. Загалом фальшивомонетники збули 6 600 підроблених доларів США та намагались збути ще 3 300 доларів", – зазначається у повідомленні.

У межах розслідування справи співробітники БЕБ провели 14 обшуків та вилучили 5 автомобілів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флеш носії інформації, військово-облікові документи на різних людей, понад 230 тис. грн готівкою в еквіваленті та $20,5 тис. з ознаками підробки.

7 фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення, а також збут незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі)..

Наразі членів групи затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 10 млн грн, а також у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ викрили групу фальшивомонетників, що продавали підробні долари США у Києві.

За даними слідства, схему організував львів'янин і залучив до неї жителів Ужгорода та Києва. Усі підроблені банкноти номіналом $100 були зразка 2006 року і мали високу якість.