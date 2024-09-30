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Новини Тіньова економіка
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Збували фальшиві долари: БЕБ виявило злочинну групу на Львівщині. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари на Львівщині

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала підроблену іноземну валюту.

За даними слідства, до складу злочинної групи на постійній основі входило 5 осіб, ще двох організатори залучали періодично, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Підозрювані купували підроблені долари США, а потім обмінювали їх на гривню в пунктах обміну валют. Також за фальшиву валюту розрахувалися за вживану техніку. Детективи задокументували 6 епізодів злочинної діяльності. Загалом фальшивомонетники збули 6 600 підроблених доларів США та намагались збути ще 3 300 доларів", – зазначається у повідомленні.

У межах розслідування справи співробітники БЕБ провели 14 обшуків та вилучили 5 автомобілів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флеш носії інформації, військово-облікові документи на різних людей, понад 230 тис. грн готівкою в еквіваленті та $20,5 тис. з ознаками підробки.

7 фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення, а також збут незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі)..

Наразі членів групи затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 10 млн грн, а також у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, додали у БЕБ.

БЕБ викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари на Львівщині

БЕБ викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари на Львівщині

БЕБ викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари на Львівщині

БЕБ викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари на Львівщині

БЕБ викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари на Львівщині

БЕБ викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари на Львівщині

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ викрили групу фальшивомонетників, що продавали підробні долари США у Києві.

За даними слідства, схему організував львів'янин і залучив до неї жителів Ужгорода та Києва. Усі підроблені банкноти номіналом $100 були зразка 2006 року і мали високу якість.

Автор: 

долар (417) підробка (77) фальшивомонетники (20) Бюро економічної безпеки (417)


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Топ коментарі
+6
Невже якомусь воєнкому впарили? )))
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30.09.2024 17:34
+4
Таланти твої, Україно!
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30.09.2024 17:31
+3
Наразі членів групи затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 10 млн грн, а також у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби - це дуже наївно та безвідповідально...
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30.09.2024 17:30
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Норм малювали якщо канторам втюхували.
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30.09.2024 17:27 Відповісти
Якби нормально малювали, то не попались б.
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30.09.2024 17:39 Відповісти
Наразі членів групи затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 10 млн грн, а також у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби - це дуже наївно та безвідповідально...
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30.09.2024 17:30 Відповісти
Таланти твої, Україно!
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30.09.2024 17:31 Відповісти
Бракує одного слова: - кримінальні...
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30.09.2024 19:27 Відповісти
Невже якомусь воєнкому впарили? )))
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30.09.2024 17:34 Відповісти
значить на натупному тижні перепливуть Тису. Місцевим "койотам" забашляють тими ж підробленими доларами.
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30.09.2024 17:37 Відповісти
хтось мав час, бажання та натхнення так викласти фальшивки по багажнику...
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30.09.2024 18:32 Відповісти
слідчі, мають час і натхнення, бо більш нема чим зайнятись
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30.09.2024 21:54 Відповісти
Бандитський Львів...
Неприємні враження від
зупинки в центрі Львова попити
кави по дорозі до Волосянки
покататися на лижаж...вибили
скло у Volvo,вкрали барсетку.
Зіпсували відпочинок.І що
саме неприємне - це все пов'язане
з ме..тами..
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30.09.2024 19:32 Відповісти

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