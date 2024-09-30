Виробник російських процесорів "Ельбрус" зірвав оборонне замовлення. Влада відібрала в нього бізнес

Міністерство промисловості та торгівлі РФ передало під зовнішнє управління активи АТ "МЦСТ", яке розробляє російські процесори "Ельбрус".

Таке рішення в уряді РФ ухвалили ще в середині вересня, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на джерела.

У пресслужбі Мінпромторгу цю інформацію підтвердили, назвавши підставою для нього "забезпечення стабілізації стану суспільства та збереження архітектури процесорів "Ельбрус". Надалі активами МЦСТ управлятиме російський розробник мобільних процесорів "Скіф" – НВЦ "Елвіс".

Співрозмовник видання в одному з російських оборонних підприємств пояснив, що до такого заходу в уряді РФ вдалися після того, як виробник процесорів "Ельбрус" зірвав держоборонзамовлення. Через санкції США російська компанія залишилася без кристалів, які для неї виготовляла тайванська Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Через це всі розробки МЦСТ "стали на стоп", додав він.

У травні 2022 року МЦСТ почала домовлятися про перенесення виробництва на російський завод "Мікрон". Але з цим "не склалося", тому підприємство передали під зовнішнє управління, щоб "не дати йому згинути остаточно", додав співрозмовник видання.

Ще одне джерело повідомило, що схожа ситуація склалася і з російським НВО "Ангстрем" – підприємством із виробництва засобів радіозв'язку спецпризначення. Його передали під зовнішнє управління Об'єднаної приладобудівної корпорації (входить до складу "Ростеху") указом Володимира Путіна, що дозволяє припиняти права акціонерів під час зриву держоборонзамовлення.

Зазвичай зовнішнє управління застосовується при банкрутстві боржника з метою відновлення платоспроможності. Але в картотеці арбітражних судів подібних справ щодо МЦСТ немає. Тому йдеться саме про "воєнне" зовнішнє управління, вважає партнер російської юрфірми Nova Inc. Павло Жовтовод.

У єдиній публічній справі проти МЦСТ від травня 2023 року йдеться про стягнення з компанії неустойки в 3 млн рублів на користь Міноборони за прострочення виконання держконтракту.

Актуальні дані про фінансові показники МЦСТ та її акціонерів приховані. За даними джерел російського "Комерсанта", контрольний пакет акцій належить Олександру Кіму. За даними ЄДРЮЛ, він є гендиректором компанії.

Рішення Мінпромторгу передати МЦСТ під зовнішнє управління саме НВЦ "Елвіс" можна пояснити спробою "поєднати зусилля двох різних розробників" для підвищення ефективності двох підприємств, зазначає одне із джерел. Зважаючи на те, що на процесори "Ельбрус" та "Байкал" хочуть "пересадити" всю вітчизняну мікроелектроніку, це питання критичне, пояснює співрозмовник видання.

Актуальні власники компанії "Елвіс" також приховані. За даними "Комерсанта", з травня 2022 року її контролює Михайло Чорний – колишній виконавчий віцепрезидент АФК "Система", який раніше очолював правління "Елвіса".

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тайванська фабрика TSMC відмовилася від співпраці з російськими компаніями та зупинила відвантаження замовлених ними компонентів.

Через це вартість процесорів російських розробників МЦСТ та "Байкал Електронікс" різко зросла, а їх якість впала. При цьому до Росії попри санкції продовжують потрапляти іноземні процесори.