Споживання стабілізувалося: "Укренерго" не планує відключень електроенергії у вівторок

У вівторок, 1 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що наразі споживання електроенергії в Україні стабілізувалось і відповідає сезонним показникам. У понеділок , 30 вересня, його рівень, станом на 9:00, був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 27 вересня.

Імпорт електроенергії сьогодні заплановано протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 12 248 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1532 МВт.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, упродовж минулої доби, 29 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.