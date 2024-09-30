Обсяг непрацюючих кредитів зменшився до 416 мільярдів, найбільше проблемних боргів – у держбанках

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках у серпні зменшився на 0,42 млрд грн і станом на 1 вересня становив 416,52 мільярда гривень.

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом зменшилася за місяць на 0,8 відсоткового пункта – 33,1%, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Левова сума NPL, як і раніше, зосереджена у державних банках – 351,83 млрд грн, у тому числі у "Приватбанку" – 178,8 млрд грн. Загалом у держбанках частка непрацюючих кредитів сягає 46,14% кредитного портфеля, у "Приватбанку" – 57,95%.

"Ключові чинники скорочення частки NPL – подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів", – зауважують у НБУ.

Зокрема, обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року.

Читайте також: Заборгованість росіян за кредитками зросла до рекорду з початку повномасштабної війни

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.