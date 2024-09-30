Киргизстан почав блокувати платежі за імпорт товарів до Росії з Китаю та ЄС, – росЗМІ

Киргизстан перекрив канал для транзитних платежів з Росії за товари з Європи та Китаю.

З 25 вересня банки Киргизстану під час відправки платежів до Китаю та Європи вимагають від відправника підписати гарантійне зобов'язання, що товар протягом 60 днів надійде саме у цю країну, пише The Moscow Times із посиланням на джерела серед російських імпортерів.

З цього дня набула чинності ухвалена на початку вересня постанова правління Нацбанку Киргизстану, якою на рік вводиться заборона на оплату іноземними компаніями товарів, робіт та послуг за межами республіки без реального постачання придбаної продукції до країни, пояснили співрозмовники видання. Виняток з цього правила залишили лише для деяких уповноважених держкомпаній, визначених урядом Киргизстану.

У серпні в Бішкеку делегація американського Мінфіну вимагала від банків Киргизстану припинити допомагати Росії обходити санкції, погрожуючи відключенням від доларових платежів та SWIFT.

Рішення Нацбанку Киргизстану позбавило сенсу схему оплати через місцеві банки імпортних товарів, які після цього доправляли одразу до Росії, пояснюють джерела видання.

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Один із співрозмовників додав, що намагався відправити гроші зі своєї киргизької компанії, а два інших – через платіжних агентів. Вдалося знайти лише одного імпортера, який успішно перерахував гроші з Киргизстану до Китаю, але він розповідає, що у нього вони йшли до Середньої Азії не безпосередньо з Росії, а "з розривом ланцюжка". Співрозмовник не уточнив, у чому саме полягала ця схема.

Зазвичай це означає, що не відбувається купівля валюти за рублі, гроші приходять і йдуть від резидента Росії, пояснює директор компанії-платіжного агента. Але тоді втрачається весь сенс дешевої та простої схеми оплати "через одне плече": коли до Киргизстану відправляли з Росії рублі, там їх конвертували в долари або юані, і купленою валютою оплачували товар у Китаї.

Тепер російські імпортери змушені "крутитися" через кілька юрисдикцій та валют, а кожен етап цього ланцюжка означає подорожчає операції на 1,5-3%, пояснюють співрозмовники видання. Або ж потрібно виконувати вимоги регулятора, завозити товар до Киргизстану, сплачувати митні платежі, логістичні витрати та податки, насамперед ПДВ у 12%, і вже звідти везти до Росії.

При цьому понад 90% оплат контрактів через Киргизстан раніше йшло транзитом, запевняє менеджер великої російської логістичної компанії.

Російські імпортери скаржаться, що обхідного шляху, який зберігає цю схему, поки що немає.

"Реальне постачання через Киргизію в моєму випадку – коли товар об'ємний і важкий, збільшить вартість постачання на 60%", – пояснив імпортер комплектуючих для будівельної техніки, який раніше платив у Китай і відправляв запчастини безпосередньо до Росії через Далекий Схід.