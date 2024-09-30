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Новини
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Тепла зима дозволить обійтися без відключень світла, якщо не буде нових обстрілів, – прогноз "Укренерго"

свет

Пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Про це в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт розповів під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, передає Інтерфакс-Україна.

"За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі – вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", – сказав в.о. голови "Укренерго".

Він уточнив, що такі обмеження відповідають одній черзі графіків погодинних відключень.

Згідно з оновленим енергетичним балансом "Укренерго" на осінньо-зимовий період 2024-2025 років, який було підготовлено компанією минулого тижня, на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні-лютому.

Брехт пояснив, що за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин. Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зменшення дефіциту.

Серед таких чинників глава "Укренерго" назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн обсягом 200 МВт, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації.

Він додав, що наразі "Укренерго" повністю відновило електропередавальну інфраструктуру після найбільш масованої російської атаки 26 серпня цього року.

Крім того, протягом поточного тижня системний оператор розпочне роботи зі спорудження інфраструктури для можливого підключення плавучої електростанції, що дасть енергосистемі додатково ще 250 МВ, додав Брехт.

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Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4256) Укренерго (2004) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+13
Якщо буде місяць - то буде ніч,а коли сонце то день,а якщо дощ то буде мокро.
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30.09.2024 21:24
+7
ШО, арестовичская хвороба- "два-три тижня"? А давайте, як у Жванецького: "О точной погодє на завтра мьі сообщім вам послезавтра", га, прогнозісти хрєнови?!
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30.09.2024 21:28
+7
Щойно довбодятли оголошують що вони все відновили, кацапи вже напоготові. Добре працюють разом.
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30.09.2024 22:06
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Якщо буде місяць - то буде ніч,а коли сонце то день,а якщо дощ то буде мокро.
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30.09.2024 21:24 Відповісти
а якщо майнити біткоїни, то ліктрічєства на всіх не хвате
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30.09.2024 21:36 Відповісти
ШО, арестовичская хвороба- "два-три тижня"? А давайте, як у Жванецького: "О точной погодє на завтра мьі сообщім вам послезавтра", га, прогнозісти хрєнови?!
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30.09.2024 21:28 Відповісти
Зимою 15 градусів це субтропіки. Ми живемо в іншій кліматичній зоні.
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30.09.2024 21:30 Відповісти
Ми вже живемо в зоні середземноморського клімату. Він змінився і безповоротно. Забудьте про суворі зими. На Західній, вже кавуни вирощують
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30.09.2024 22:25 Відповісти
Вам не смішно сподіватися на +15 градусів взимку? Я живу в Одесі навіть у нас немає всю зиму +15, а буває і мороз з вологістю.
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30.09.2024 22:32 Відповісти
Звісно не смішно. В Запоріжжі, приблизно так і є. Я прожив в Одесі вісім років. При +10 і вологому вітру з моря, здається, що -10
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30.09.2024 23:11 Відповісти
А чому не повинно бути обстрілів?
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30.09.2024 21:35 Відповісти
Гарне питання, пане Герхард. Думаю, ви знаєте відповідь
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30.09.2024 22:26 Відповісти
Наступний прогноз буде рівно за 3 дні. Адміністрація сайту не несе відповідальності за безвідповідальну рекламу.
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30.09.2024 21:35 Відповісти
Якщо ви примусите ДТЕК підключити всіх, хто має сонячні панелі, то без всякого зеленого тарифу, а по 4-50 ви закриєте всі потреби
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30.09.2024 21:51 Відповісти
панелі працюють тільки вдень
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01.10.2024 05:28 Відповісти
Дякую, Кеп. Але електрика вдень - це вже половина проблеми!
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01.10.2024 07:16 Відповісти
а если обстрелы и морозы света вообще не будет?!
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30.09.2024 21:53 Відповісти
Щойно довбодятли оголошують що вони все відновили, кацапи вже напоготові. Добре працюють разом.
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30.09.2024 22:06 Відповісти
Аха. Тариф по 7 грн зроблять просто.

А, ще опалення пообіцяли в 3 рази ціну підняти.

А так - все норм.
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30.09.2024 22:08 Відповісти
І "мудрий" нарід досі це жере... Жах.
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01.10.2024 09:47 Відповісти
Все що сказано після слова «якщо» - немає значення.
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30.09.2024 22:29 Відповісти
що можна очікувати від "фахівців", які не знають в чім різниця між потужністю та енергією?
і це не з нині почалося, а вже років як з 25 читаєш і слухаєш про потужності лічильників води.
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30.09.2024 22:31 Відповісти
15:43. Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, - гендиректор ДТЕК Тімченко.
20:48. Цей план - тепла зима і відсутність обстрілів.
План прекрасний. Мабуть, цілий відділ кілька місяців працював, премії отримував, щоб цей план розробити.
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30.09.2024 22:34 Відповісти
Потужний план захисту енергосистеми - "хутін ні бамбі, пажалуйста" і бабак Тимко
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01.10.2024 01:01 Відповісти
Что-то мне подсказывает что с зелёными ушлёпками , отключения света будут однозначно. Ониж ***** ну НЕХРЕНАЖ не делают. Они надеятся на тёплую зиму , и отсутствие обстрелов . Как по мне, не сильно перспективные надежды .
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30.09.2024 22:51 Відповісти
Укренерго користується послугами астрологів?
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30.09.2024 23:06 Відповісти
Дурень думкою богатіє. 3,14дори будуть бити і пробивати по енергетиці та газопостачанню. Потрібно готуватись до найгіршого, а не вірити єдиному лохотрону.
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01.10.2024 00:24 Відповісти
В Мариуполе ночь с 10 марта 2022 было минус 8 градусов. Пришлось лежать в ледяном подвале. Это было жесть.
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01.10.2024 04:36 Відповісти
Мабуть мало перекривали дороги. Люди замерзати не будуть і вийдуть на вулиці.
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01.10.2024 05:05 Відповісти
Каждый день новые прогноз причем абсолютно противоположные.Битва экстрасенсов.
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01.10.2024 06:49 Відповісти
В Укренерго ,самі потужні прогнозисти зі всіх прогнозистів,що населяють Україну...)))
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01.10.2024 07:03 Відповісти
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01.10.2024 07:11 Відповісти
Як розумію цією заявою оркам дали зелене світло знову ,один імбіцил вже росказував що все налагодили за три дні до масованого обстрвлу
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01.10.2024 10:06 Відповісти
Ввечері 30 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди". Джерело:

Тепла зима дозволить обійтися без відключень світла, якщо не буде нових обстрілів, - прогноз "Укренерго" Джерело: https://biz.censor.net/n3512583
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01.10.2024 12:18 Відповісти

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