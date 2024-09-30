Тепла зима дозволить обійтися без відключень світла, якщо не буде нових обстрілів, – прогноз "Укренерго"

Пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Про це в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт розповів під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, передає Інтерфакс-Україна.

"За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі – вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", – сказав в.о. голови "Укренерго".

Він уточнив, що такі обмеження відповідають одній черзі графіків погодинних відключень.

Згідно з оновленим енергетичним балансом "Укренерго" на осінньо-зимовий період 2024-2025 років, який було підготовлено компанією минулого тижня, на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні-лютому.

Брехт пояснив, що за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин. Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зменшення дефіциту.

Серед таких чинників глава "Укренерго" назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн обсягом 200 МВт, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації.

Він додав, що наразі "Укренерго" повністю відновило електропередавальну інфраструктуру після найбільш масованої російської атаки 26 серпня цього року.

Крім того, протягом поточного тижня системний оператор розпочне роботи зі спорудження інфраструктури для можливого підключення плавучої електростанції, що дасть енергосистемі додатково ще 250 МВ, додав Брехт.

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Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.