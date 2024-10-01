"Укренерго" починає будівництво інфраструктури для першої плавучої електростанції

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" вже цього тижня планує розпочати роботи зі спорудження інфраструктури для можливого підключення плавучої електростанції потужністю 250 МВт.

Про це в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт розповів під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, повідомляє БізнесЦензор.

"Напевно, ви чули про такий проєкт, як будівництво плавучих електричних станцій. Минулого тижня було прийнято відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України і наша компанія, як один з учасників цього процесу, вже на поточному тижні починає виконання заходів з будівництва відповідної інфраструктури. Це дасть об'єднаній енергосистемі України додатково 250 МВт потужності", – сказав Брехт.

Що відомо про можливість встановлення плавучих електростанцій в Україні?

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про заходи з організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок на суднах технічного флоту. Сам перелік заходів таємний.

Водночас постановою визначено, що оренда таких станцій та пов'язаних із цим послуг відбуватиметься через укладення договору без застосування відкритих торгів. Станції також звільнили від необхідності отримувати містобудівні умови, відведення земельних ділянок та інших бюрократичних перепон.

Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року турецька компанія Karpowership та державна "Енергетична компанія України" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає можливість оренди плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.

У Karpowership запевняли, що такі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств. Розмістити їх планувалося у портах Молдови та Румунії.

Згодом стало відомо, що Україна та Туреччина зосередяться на пошуку безпечного розташування для турецьких плавучих електростанцій, які могли б збільшити виробництво електроенергії для окремих українських регіонів.