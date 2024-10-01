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Новини
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"Укренерго" починає будівництво інфраструктури для першої плавучої електростанції

тес,плавуча

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" вже цього тижня планує розпочати роботи зі спорудження інфраструктури для можливого підключення плавучої електростанції потужністю 250 МВт.

Про це в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт розповів під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, повідомляє БізнесЦензор.

"Напевно, ви чули про такий проєкт, як будівництво плавучих електричних станцій. Минулого тижня було прийнято відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України і наша компанія, як один з учасників цього процесу, вже на поточному тижні починає виконання заходів з будівництва відповідної інфраструктури. Це дасть об'єднаній енергосистемі України додатково 250 МВт потужності", – сказав Брехт.

Що відомо про можливість встановлення плавучих електростанцій в Україні?

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про заходи з організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок на суднах технічного флоту. Сам перелік заходів таємний.

Водночас постановою визначено, що оренда таких станцій та пов'язаних із цим послуг відбуватиметься через укладення договору без застосування відкритих торгів. Станції також звільнили від необхідності отримувати містобудівні умови, відведення земельних ділянок та інших бюрократичних перепон.

Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року турецька компанія Karpowership та державна "Енергетична компанія України" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає можливість оренди плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.

У Karpowership запевняли, що такі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств. Розмістити їх планувалося у портах Молдови та Румунії.

Згодом стало відомо, що Україна та Туреччина зосередяться на пошуку безпечного розташування для турецьких плавучих електростанцій, які могли б збільшити виробництво електроенергії для окремих українських регіонів.

Автор: 

електроенергія (4259) Укренерго (2004) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+2
Велике гігавництво в дії - пиліть Шура пиліть
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01.10.2024 09:57
+2
Коли вже вибори? Нема сил терпіти цих баранів!
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01.10.2024 10:25
+1
О, ще одна ''чорна діра'' для розбазарування коштів яких і так бракує.
Браво зелені! Ви вже робите українців постійно.
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01.10.2024 11:28
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Гарна схема.
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01.10.2024 09:11 Відповісти
Не підземне, а плавуче! Селекційні зебіли! Найконченіші!
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01.10.2024 10:23 Відповісти
Коли вже вибори? Нема сил терпіти цих баранів!
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01.10.2024 10:25 Відповісти
На чому ті електростанції працюватимуть? На газі, чи на мазуті? Чи на вугіллі? Чи не простіше зайняться вітроенергетикою? У нас узбережжя Одещини відкрите всім вітрам! Тим більше - що зараз уже розроблені набагато ефективніші вітротурбіни - так звані "вертикальні" Вони працюють у ширшому діапазоні швидкостей вітру і їх розвертать проти вітру не треба - вони працюють при вітрі з будь-якого напрямку....
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01.10.2024 09:56 Відповісти
Щоб її одразу потопили..чи це просто розпил грошей..
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01.10.2024 11:20 Відповісти
В статті згадано про порти Молдови та Румунії, відповідно каци ще будуть думати-гадати бити по вказаних баржах чи ні.
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01.10.2024 11:29 Відповісти
Ти тільки заголовки читаєш? Написано ж - стоятимуть у терводах Румунії чи Молдови!
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01.10.2024 12:18 Відповісти
На газу
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01.10.2024 11:23 Відповісти
І скільки нам це коштуватиме?
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01.10.2024 12:17 Відповісти
Мені не відомо
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01.10.2024 14:54 Відповісти
Мені - теж! Але й недешево! Тим більше, що газу у нас не так вже й багато.. А от вітру - вдосталь.... І він - "наш власний. Крім того - у нас є для випуску цих турбін все - і заводи можна реконструювать, і робітників можна підготувать...
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01.10.2024 16:32 Відповісти
Так, на перший погляд вітро-сонце дуже привабливе, але зелену генерацію тре резервувати іншою генерацією, такою що може швидко стартонути з нуля та безпроблемно змінювати свою потужність по команді.
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01.10.2024 19:05 Відповісти
Згоден! Але ці теплові повинні буть не "основними" джерелами, а "регулюючими"... Саме для цього вони й існують у ********* світі! А наші ******* "вершителі" вже на них покладаються, як на основні джерела електроенергії, та не думають про майбутнє....
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01.10.2024 19:30 Відповісти
Стосовно маневрених електростанцій, окрім газотурбінних і газопоршневих, необхідні властивості мають ГЕС і накопичувальні, останні тепер виступають окремою категорією - УЗЕ. Про поршні з газотурбінами Ви вже розповіли, ГЕС обмежені водними ресурсами, відповідно дуже схоже, що сьогоденним пріоритетом будуть УЗЕ, виконані на якомусь різновиді літієвих акумуляторів.
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01.10.2024 20:22 Відповісти
Велике гігавництво в дії - пиліть Шура пиліть
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01.10.2024 09:57 Відповісти
Не надо спешить, зима еще далеко
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01.10.2024 10:50 Відповісти
О, ще одна ''чорна діра'' для розбазарування коштів яких і так бракує.
Браво зелені! Ви вже робите українців постійно.
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01.10.2024 11:28 Відповісти
Зельониє, як завжди. Якщо щось і починають робити, то запізно. Через 2 тижні старт опалювального сезону, а у Зельоних нічого не готове. Навіть кількість запланованого газу в сховища не закачано. Все, що вони тепер почнуть будувати, в ліпшому випадку дасть якісь результати через рік.
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01.10.2024 12:08 Відповісти
Кончена Зе Команда таке витворяє від завищення цін закупівлі військової амуніції та продуктів дляВСУ ,закінчуючи енергетичним та продуктовим геноцидом для Простих Громадян України!
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03.10.2024 07:54 Відповісти

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