В Україні обмежили переказ коштів з картки на картку
Із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази).
За рішенням НБУ, на пів року встановлено ліміт для загальної суми таких переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць, повідомляє БізнесЦензор.
За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму.
Ліміт діятиме на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
Водночас ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають встановленим критеріям, а також осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. Також не обмежуватимуть переказ коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та перекази юридичних осіб.
У Нацбанку пояснювали необхідність такого обмеження боротьбою проти "дропів" – осіб, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Такі рахунки використовують як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ обмежив перекази з картки на картку. Усе, що треба знати
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І взагалі у всьому винні ухилянти!
Це обмеження лише з однією метою. Щоб ускладнити вивід грошей з країни через той же Binance, бо обмежили Swift перекази. Щоб люди йшли до правильних ділків, які за відсоток (а тепер явно більший) робили транзакцію. А то стільки грошей йдуть мимо карману...
Ну-ну, зелёные "либертарианцы", какие ещё от вас будут покрашщення?
https://www.ukr.net/ru/news/details/economics/102976054.html
Малий бізнес працював через банківські перекази і нічого не хотів від держави, лиш не мішайте,
вже буде через "обмінники" з певним %
Що далі? Податки +20%, +ПДВ