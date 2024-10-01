БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
22 247 26

В Україні обмежили переказ коштів з картки на картку

переводы,платежи

Із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази).

За рішенням НБУ, на пів року встановлено ліміт для загальної суми таких переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць, повідомляє БізнесЦензор.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму.

Ліміт діятиме на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Водночас ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають встановленим критеріям, а також осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. Також не обмежуватимуть переказ коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та перекази юридичних осіб.

У Нацбанку пояснювали необхідність такого обмеження боротьбою проти "дропів" – осіб, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Такі рахунки використовують як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ обмежив перекази з картки на картку. Усе, що треба знати

Автор: 

банки (6978) НБУ (9310) переказ (87) рахунки (243) грошові перекази (198)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Коррупционеры всегда предпочитали и будут предпочитать нал, и заметте, багажниками они возили деньги и до етого закона. Все ети нововведения касаются только добропорядочных граждан которым постепенно закручивают удавку на шее. Что такое 150тыс грн- ето всего 3 тыс баксов. тоесть среднестатистическая европейская зарплата. Но ето я думаю только начало. Ето так сказать бросили камень чтобы проверить реакцию рабов. Потом они начнут снижать лимиты вплоть до $5. Тоеть те кто донатил на ЗСУ задумаются нужно задонатить или оставить лимит для своих нужд.
показати весь коментар
01.10.2024 08:53
+17
Ну що ви пояснюєте прості речі?! По зомбомарофону сказали що це проти корупціонерів, значить так і є. Навіщо самому думати... В людей не повинно бути грошей, щоб ними легше було керувати. А тут бачите, в когось обороти більше 3.5$ на місяць.
І взагалі у всьому винні ухилянти!
показати весь коментар
01.10.2024 08:59
+11
Бачили очі за що голосували?
показати весь коментар
01.10.2024 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нещасні корупціонери , доведеться знов готівку багажниками возити , так і грижу заробити можно .
показати весь коментар
01.10.2024 08:40 Відповісти
Коррупционеры всегда предпочитали и будут предпочитать нал, и заметте, багажниками они возили деньги и до етого закона. Все ети нововведения касаются только добропорядочных граждан которым постепенно закручивают удавку на шее. Что такое 150тыс грн- ето всего 3 тыс баксов. тоесть среднестатистическая европейская зарплата. Но ето я думаю только начало. Ето так сказать бросили камень чтобы проверить реакцию рабов. Потом они начнут снижать лимиты вплоть до $5. Тоеть те кто донатил на ЗСУ задумаются нужно задонатить или оставить лимит для своих нужд.
показати весь коментар
01.10.2024 08:53 Відповісти
Ну що ви пояснюєте прості речі?! По зомбомарофону сказали що це проти корупціонерів, значить так і є. Навіщо самому думати... В людей не повинно бути грошей, щоб ними легше було керувати. А тут бачите, в когось обороти більше 3.5$ на місяць.
І взагалі у всьому винні ухилянти!
показати весь коментар
01.10.2024 08:59 Відповісти
Бачили очі за що голосували?
показати весь коментар
01.10.2024 09:17 Відповісти
Це було очевидно. Але ж ніхто не хотів чути, і ба більше, навіть зараз дуже велика кількість "упоротих", які продовжують стверджувати що вони НЕ помилилися. Це вже діагноз. Своєю помилкою вважаю, що в 2019 треба було усе продавати та виїзжати... Але там ще той ковід "допоміг", що усюди було все на паузі.
показати весь коментар
01.10.2024 10:03 Відповісти
Вот именно что даже не обязательно ежемесячный оборот 3тыс/месяц. Кто то всю жизнь собирал а потом например захотел купить или продать автомобиль, компьютер или холодильник. И теперь по новому закону он главный враг страны.
показати весь коментар
01.10.2024 09:30 Відповісти
Саме так) Уявіть собі воєнкома який каже, - "Переведіть мені на карту Прівату 320000 грн. В графі мета переводу напишіть КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ "😄
показати весь коментар
06.10.2024 07:33 Відповісти
А чого це вони у цьому випадку "нещасні? Для них все лишилось як є... Водночас ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають встановленим критеріям, а також осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. Вони можуть спати сокійно. Обмеження для холопів ввели.
показати весь коментар
01.10.2024 09:22 Відповісти
бо це сарказм
показати весь коментар
01.10.2024 09:56 Відповісти
Відверто кажучи, не очевино. Можливо тому що останнім часом не смішно взагалі, і повністю атрофоване відчуття гумору.
показати весь коментар
01.10.2024 10:13 Відповісти
Ви уважно прочитайте що написав автор коментаря, і що в постанові (або у статі). Можна ПРИЙМАТИ будь яку суму на свій рахунок (хіба що вище 400 тис. необхіне підтвердження доходу/джерела), а ось ВІДПРАВЛЯТИ більше 150 тис. з картки на картку не можна. Тобто ви НЕ зможете відправити волонтеру 160 тис.грн, він то прийме. Так зрозуміліше?
Це обмеження лише з однією метою. Щоб ускладнити вивід грошей з країни через той же Binance, бо обмежили Swift перекази. Щоб люди йшли до правильних ділків, які за відсоток (а тепер явно більший) робили транзакцію. А то стільки грошей йдуть мимо карману...
показати весь коментар
01.10.2024 10:10 Відповісти
Якщо по факту, то ВОЛОНТЕРАМ ІЗ КОРОЧКАМИ. Решта підпадає.
показати весь коментар
06.10.2024 07:36 Відповісти
Мене ці "новшества" ЗЕбанди не стосуються але я не вірю в те що вони щось покращать в Україні!
показати весь коментар
01.10.2024 08:42 Відповісти
Ну ну..."боротьба з відмиванням"...а хтось і далі возитиме мільйони Євро налом у багажнику...
показати весь коментар
01.10.2024 09:17 Відповісти
ліміт переказів повинен бути у розмірі 15 гривень на місяць, щоб на буханку хліба не вистачило
показати весь коментар
01.10.2024 09:21 Відповісти
то в чому сенс вводити обмеження, якщо майже всі (98%) переводять меньше вказанного ліміту?
показати весь коментар
01.10.2024 09:26 Відповісти
Чтоб приучить всех к самому механизму ограничений, дальше лимиты будут снижать
показати весь коментар
01.10.2024 10:50 Відповісти
Завуальований підхід, щоб залізти в кишені заробітчан за кордоном. Потім знизять ліміт і їм доведеться користуватись чимось подібним до "вестерн юніон".
показати весь коментар
01.10.2024 09:43 Відповісти
спочатку - чумадан з готівкою, потім:
показати весь коментар
01.10.2024 12:13 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 12:14 Відповісти
То есть. если я не зарегистрировался официально волонтером, то я не могу донатить больше 150 тыс в месяц?
Ну-ну, зелёные "либертарианцы", какие ещё от вас будут покрашщення?
показати весь коментар
01.10.2024 10:53 Відповісти
А на перевод в офшори це повпливає?
показати весь коментар
01.10.2024 11:32 Відповісти
Жодним чином. Немає сумніву що НБУ дозволив переказати з України $1.8млрд. на свої підставні офшорні компанії бандюкам ахметову, пінчуку, веревському.
https://www.ukr.net/ru/news/details/economics/102976054.html
показати весь коментар
01.10.2024 14:41 Відповісти
У чому логіка обмеження вихідних переказів? Якщо кошти законні, то особа має право ними розпоряджатися. Обмежувати потрібно вхідні перекази від сторонніх осіб (крім волонтерів) бо це є тіньова економіка. І сума обмеження таких переказів повинна бути на порядок нижче. А ще краще, не обмежувати, а перехоплювати і направляти на спецрахунок до рішення суду про конфіскацію.
показати весь коментар
01.10.2024 12:01 Відповісти
Це тільки початок. А ще буде контрольний постріл в голову, коли Гетьманцев протягне закон, який дозволить стригти українців на кожній транзакції.
показати весь коментар
01.10.2024 12:11 Відповісти
Донатили зсу, вже "донатять" тцк,
Малий бізнес працював через банківські перекази і нічого не хотів від держави, лиш не мішайте,
вже буде через "обмінники" з певним %
Що далі? Податки +20%, +ПДВ
показати весь коментар
01.10.2024 15:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 