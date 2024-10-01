У Єврокомісії пояснили шлях до кредиту для України на $50 мільярдів. Ускладнити його може Угорщина

Щоб виділити Україні кредит на загальну суму $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів, Євросоюз і країни "Великої сімки" (G7) мають ухвалили політичне зобов'язання щодо участі в цій ініціативі наприкінці жовтня.

Про це виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів під час засідання Комітету Європейського парламенту з міжнародної торгівлі, передає Інтерфакс-Україна.

"Це дасть змогу всім кредиторам G7 мати достатньо часу для початку надання кредитів до кінця цього року... Ухвалення пропозиції до кінця жовтня дасть змогу отримати час, необхідний для завершення решти процесів, які вимагає Єврокомісія для виділення кредиту ЄС до кінця року", – сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він пояснив, що у такому випадку двох останніх місяців до кінця року вистачить для завершення переговорів G7, перемовин і підписання Меморандуму про взаєморозуміння та Угоди щодо фінансування макрофінансової допомоги (MFA) з Україною, можливої ратифікації їх українським парламентом, перевірки виконання політичних умов, що лежать в основі MFA, та подальшого ухвалення рішення Єврокомісії про надання позики.

Домбровскіс зауважив, що для цього влада ЄС має швидко ухвалити чотири законодавчі пропозиції із пакета, схваленого Єврокомісією та верховним представником ЄС 20 вересня.

По-перше, це пропозиція про створення Механізму співробітництва за позиками для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM) і надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді кредиту, яка підлягає схваленню Європарламентом і Радою ЄС.

Друга і третя пропозиції полягають у спрямуванні 95% надприбутку на заморожені російські активи до бюджету ЄС і далі до ULCM, а решти 5% – до Європейського фонду миру, для чого достатньо кваліфікованої більшості в Раді ЄС.

Четверта пропозиція полягає у внесенні змін до режиму санкцій щодо заморожених активів РФ, щоб збільшити період продовження цих санкцій з нинішніх шести місяців до трьох років. Це рішення має бути ухвалене Радою ЄС одноголосно.

Домбровскіс уточнив, що запропонований Єврокомісією кредит MFA на максимальну суму 35 млрд євро передбачатиме механізм автоматичного коригування залежно від сум, які нададуть інші партнери по G7. Його умови загалом відповідатимуть вимогам до попередніх кредитів макрофінансової допомоги від ЄС. Зокрема, виділення коштів за ним і система контролю буде прив'язана до виконання прописаних у Плані України умов у межах Ukraine Facility. Відмінністю буде те, що цей кредит не має бути повернутий Україною, а обслуговуватиметься і погашатиметься за рахунок надприбутків на заморожені російські активи.

Віцепрезидент додав, що нині кожен партнер G7 працює над тим, щоб реалізувати свої власні зобов'язання.

"Канада, Велика Британія і Японія вже взяли на себе чіткі зобов'язання", – зазначив він.

За словами Домбровскіса, США заявили, що сума, яку вони виділять, залежить від збільшення Євросоюзом терміну санкцій, які зберігають активи РФ замороженими.

"За відсутності такої зміни США все ж таки можуть приєднатися до ініціативи, але з набагато меншою сумою. Ми вважаємо, що пропозиція про зміну режиму санкцій була б достатньою для того, щоб США долучилися до ініціативи, але для цього необхідна одностайність у Раді. Хоча Єврокомісія сподівається, що її буде досягнуто, на цьому етапі в цьому немає впевненості. Тож над цим питанням ще належить попрацювати", – визнав він.

Віцепрезидент уточнив, що будь-яка сума, яку кредитори G7 зобов'язуються надати понад 10 млрд євро, на стільки ж зменшить максимальну суму кредиту на 35 млрд євро від ЄС.

"Найближчими тижнями обговорення цього питання продовжиться і на рівні G7", – додав Домбровскіс.

Читайте також: Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Однак наразі пропозицію Єврокомісії про кредит на 35 млрд євро від ЄС не підтримують Німеччина, Франція та Італія, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела. Вони очікують, що інші країни "Великої сімки" зроблять більший внесок. За даними агентства, США готові виділити $20 млрд із загальної суми $50 млрд, але вимагають від ЄС змінити термін санкцій щодо заморожених активів РФ. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до завершення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".