У середньому на 10 гривень: "Нова пошта" підвищила тарифи з 1 жовтня

АТ "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Ціни піднімуться в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії – електроенергію та паливо – які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%... Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", – пояснили в "Новій пошті".

Відтак, з 1 жовтня доставка документів коштуватиме 65 грн. Доставка по місту посилок до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн. До сьогодні було 50 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.

Водночас доставка по Україні до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн. Раніше тарифи становили 70 грн, 100 грн та 140 грн відповідно.

За доставку вантажів понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться сплатити додатково 0,5 грн/кг, між відділеннями по Україні – 1 грн/кг.

Водночас "Нова пошта" скасувала деякі платежі, наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Як повідомлялося, компанія "Нова пошта" оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій.