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Новини
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У середньому на 10 гривень: "Нова пошта" підвищила тарифи з 1 жовтня

нова,пошта

АТ "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Ціни піднімуться в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії – електроенергію та паливо – які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%... Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", – пояснили в "Новій пошті".

Відтак, з 1 жовтня доставка документів коштуватиме 65 грн. Доставка по місту посилок до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн. До сьогодні було 50 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.

Водночас доставка по Україні до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн. Раніше тарифи становили 70 грн, 100 грн та 140 грн відповідно.

За доставку вантажів понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться сплатити додатково 0,5 грн/кг, між відділеннями по Україні – 1 грн/кг.

Водночас "Нова пошта" скасувала деякі платежі, наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Як повідомлялося, компанія "Нова пошта" оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій.

Автор: 

тарифи (1307) ціни (3489) Нова пошта (283)


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Топ коментарі
+10
Нехай вдавить. Вартість доставки більша за вартість самої посилки. А *****....во на вагу. В кробці від старого телевіора, чехол від телефону...
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01.10.2024 10:43
+8
Млять,а зарплати і пенсії з 1 жовтня ніхрена не підняли,ні на копійку.
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01.10.2024 11:01
+8
З такими "ввічливими" громадянами теж не прийдемо до порядку. У вас в роду кацапів не було?
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01.10.2024 12:13
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" Міст експрес " рулить!
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01.10.2024 09:59 Відповісти
не пояснили чому зарплатня не підвищена?
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01.10.2024 10:22 Відповісти
Нехай вдавить. Вартість доставки більша за вартість самої посилки. А *****....во на вагу. В кробці від старого телевіора, чехол від телефону...
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01.10.2024 10:43 Відповісти
Це вони так накручують "об"ємну вагу" на свій розсуд,у велику коробку кладуть маленький товар,а потім множать довжину-висоту-ширину,от і виходить що ваш чохол від телефону важить ...надцять кг. по вимірам об"ємної ваги,короче,заплати і розпишись що тебе "поімєлі"...Якось так...
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01.10.2024 13:46 Відповісти
Так це в першу чергу до відправників питання, а не до самої НП. Мені чомусь чохли для телефонів у велетенських коробках ще жодного разу не приходили.
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01.10.2024 19:12 Відповісти
Млять,а зарплати і пенсії з 1 жовтня ніхрена не підняли,ні на копійку.
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01.10.2024 11:01 Відповісти
а тобі пенсії чи зарплати нова пошта платить? Судячи з твого скиглення ти старий лантух якому всі винні тільки того, що він не вмер в 50 а дожив до пенсійного віку і тепер хоче щоб його любили і турбувались за нього тільки з огляду на те, що він старий пердун. Чи може ти не знаєш, що для будь-якого бізнесу важлива рентабельність, ніхто в мінус не буде працювати, так само як і наймані працівники на НП не волонтери а працюють за зп, яку теж треба переглядати щоб люде не розбіглись. З марксизмом головного мозку у пересічних українців ми тут Європи не побудуємо...
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01.10.2024 11:55 Відповісти
З такими "ввічливими" громадянами теж не прийдемо до порядку. У вас в роду кацапів не було?
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01.10.2024 12:13 Відповісти
Хай ще поплачу. З яких пір ми маємо толерувати тупість? Ви розумієте, що попускаючи ідіотизм ви не допомогаєте дегенерату, а лише утверджуєте його в думці, що він має рацію. І цей осел піде далі розповсюджувати свої тупорилі тези. А якщо ідіоту хоча б раз, другий, третій сказати, що він ідіот, можливо, він задумається над цим і спробує в чомусь розібратись. Це буде краще, ніж за кожен тупий висер його гладити по голові. Чи ви можете сказати щось по тему, фактично, що я написав? З приводу того, хто кому що платить?
А з приводу другої тези, у мене в роді одні українці, всяко більше ніж в твоїй сім'ї
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02.10.2024 10:46 Відповісти
Бульба, перелогінься
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01.10.2024 15:59 Відповісти
і так вже були великі - порівнюємо з Укрпоштою та Meest .
Так , швидкість і сервіс - ліпші Укрпошти ...
Тому вибираємо золоту середину - Meest
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01.10.2024 11:07 Відповісти
Міст працює незаконно в Україні, мабуть через біографію своїх власників, не видає жодних розрахунково-касових документів за отримані кошти від клієнтів.
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01.10.2024 14:21 Відповісти
Тут все працює незаконно, починаючи з президента
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01.10.2024 16:00 Відповісти
Meest зараз вже як УкрПошта по швидкості пересилання по Україні
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01.10.2024 18:23 Відповісти
На відміну від Укрпошти, в Міст більше розвинена мережа відділень. Наприклад, в моєму місті 3 Укрпошти, і 15 пунктів Міст.
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02.10.2024 09:15 Відповісти
"Розширяються" ... Supernova Airlines починає роботу,фінанси потрібні.Кого ж іще "постригти"...
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01.10.2024 11:20 Відповісти
Нахріна вона потрібна!
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01.10.2024 11:40 Відповісти
І кредит Нова пей 100% наварюють
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01.10.2024 12:43 Відповісти
Ага, совкова психологія- що мені весь всесвіт зобов*язаний робити все за копійки, а краще безкоштовно , руліт в наших головах "мутрого наріду". Всі бажають
, щоб за день посилка була доставлена, і щоб відділеня НП були на кожному кроці, і щоб там не разруха Укрпошти всередині була, а все ***********, благопристойненько. А за який рахунок це треба робити???? Скільки коштує утримувати штат людей, купу транспорта , відділеня і т.д. вам тупим в мозок не приходило????? А ви ще до цього додайте те, що НП один із найбільших в Україні спонсор наших хлопців на фронті. Чомусь ніхто із вас "вумних" не пред*являє ніяких претензій до сук урода, які гроша ломаного не дали на фронт, куска хліба не привезли хлопцям, а навпаки, тирят у всього Українскького народу космичні суми, і бальш всього- як раз у військових.
А ще , "розумники"- чомусь всі втягли язика в опу і мовчать, що з жовтня ваше улюблене керівництво країною підняло податки , військовий збір, ціну на паливо, а перед цім на захмарну суму ціну на електріку. І це автоматично підніме ВСІ ЦІНИ в країні на ВСЕ. Але погана чомусь Нова Пошта.
Дебіли бл....
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01.10.2024 12:44 Відповісти
п і д а р а с ы
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01.10.2024 13:19 Відповісти
Спочатку прибираєш конкурентів. Потім піднімаєш ціну. Все як при дикому капіталізмі
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01.10.2024 14:35 Відповісти
це потужно
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01.10.2024 15:03 Відповісти
а що ще хотіли, податки, заробітна плата, пальне.
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01.10.2024 15:09 Відповісти
Принципово користуюсь Meest і Укрпоштою !
Частіше Meest.
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01.10.2024 15:42 Відповісти
Самая обезбашенная контора с конским ценником на пересылку. Выезжают за счёт массовости отделений .
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01.10.2024 17:07 Відповісти
Значить, є достатня кількість людей, яким массовість відділень та швидкість доставки важливіша за цінник.
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01.10.2024 19:16 Відповісти
намагаюсь якамога менше користуватись їх послугами
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01.10.2024 18:55 Відповісти
Тільки мені здається що НП прих..їла ?
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01.10.2024 22:54 Відповісти
Брешуть, за енергію тарифи підприємствам ніхто не збільшував .. їх підняли для населення
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02.10.2024 08:40 Відповісти
А дискримінація населення що проживає не в містах продовжується. А селах живуть так багато що платять за доставку на 25 гривень більше ніж у Києві.
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10.10.2024 14:03 Відповісти

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