У середньому на 10 гривень: "Нова пошта" підвищила тарифи з 1 жовтня
АТ "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Ціни піднімуться в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії – електроенергію та паливо – які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%... Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", – пояснили в "Новій пошті".
Відтак, з 1 жовтня доставка документів коштуватиме 65 грн. Доставка по місту посилок до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн. До сьогодні було 50 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.
Водночас доставка по Україні до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн. Раніше тарифи становили 70 грн, 100 грн та 140 грн відповідно.
За доставку вантажів понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться сплатити додатково 0,5 грн/кг, між відділеннями по Україні – 1 грн/кг.
Водночас "Нова пошта" скасувала деякі платежі, наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.
Як повідомлялося, компанія "Нова пошта" оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій.
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А з приводу другої тези, у мене в роді одні українці, всяко більше ніж в твоїй сім'ї
Так , швидкість і сервіс - ліпші Укрпошти ...
Тому вибираємо золоту середину - Meest
, щоб за день посилка була доставлена, і щоб відділеня НП були на кожному кроці, і щоб там не разруха Укрпошти всередині була, а все ***********, благопристойненько. А за який рахунок це треба робити???? Скільки коштує утримувати штат людей, купу транспорта , відділеня і т.д. вам тупим в мозок не приходило????? А ви ще до цього додайте те, що НП один із найбільших в Україні спонсор наших хлопців на фронті. Чомусь ніхто із вас "вумних" не пред*являє ніяких претензій до сук урода, які гроша ломаного не дали на фронт, куска хліба не привезли хлопцям, а навпаки, тирят у всього Українскького народу космичні суми, і бальш всього- як раз у військових.
А ще , "розумники"- чомусь всі втягли язика в опу і мовчать, що з жовтня ваше улюблене керівництво країною підняло податки , військовий збір, ціну на паливо, а перед цім на захмарну суму ціну на електріку. І це автоматично підніме ВСІ ЦІНИ в країні на ВСЕ. Але погана чомусь Нова Пошта.
Дебіли бл....
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