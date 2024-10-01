UGB розширив перелік номерів телефонів для зв’язку клієнтів із контакт-центром банку

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З 1 жовтня 2024 року UGB "Укргазбанк" збільшив кількість мобільних операторів, які обслуговують контакт-центр, аби у клієнтів було ще більше можливостей для зв’язку з банком.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Відтепер телефонувати до контакт-центру UGB можна за такими номерами:

098 620 20 20 (Київстар);

099 620 20 20 (Vodafone);

073 620 20 20 (Lifecell).

Зазначається, що тарифікація буде здійснюватись згідно з умовами мобільних операторів.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК". Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183