UGB розширив перелік номерів телефонів для зв’язку клієнтів із контакт-центром банку
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З 1 жовтня 2024 року UGB "Укргазбанк" збільшив кількість мобільних операторів, які обслуговують контакт-центр, аби у клієнтів було ще більше можливостей для зв’язку з банком.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Відтепер телефонувати до контакт-центру UGB можна за такими номерами:
- 098 620 20 20 (Київстар);
- 099 620 20 20 (Vodafone);
- 073 620 20 20 (Lifecell).
Зазначається, що тарифікація буде здійснюватись згідно з умовами мобільних операторів.
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК". Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183
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Valentyn Lazepka #434468
показати весь коментар01.10.2024 15:56 Відповісти Мені подобається 0
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