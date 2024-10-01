"Вовчанськ": У "Дії" з’явилася нова військова облігація

У застосунку "Дія" відтепер доступна ще одна нова військова облігація – "Вовчанськ".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Ставка облігації становить від 15% з датою виплати 1 жовтня 2025 року.

"Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком", – наголосив міністр.

Зазначимо, що придбатии облігації можна за кілька кліків у застосунку "Дія". Для цього потрібно зайти у застосунок, на головному екрані натиснути на "Військові облігації", вибрати облігацію, партнера та кількість, підписати та оплатити. Облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Після закінчення терміну облігації кошти з відсотками повертаються на картку "єПідтримка".

Як повідомлялося, у вересні в "Дії" з’явилися чотири військові облігації – Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.