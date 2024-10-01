Україна націоналізувала шість компаній, підконтрольних російському олігарху Горіловському

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України активів підсанкційних російських олігархів, зокрема, Мірона Горіловського.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зокрема, йдеться про шість українських компаній, що входять до промислового конгломерату "Група Поліпластик", частками в яких росіянин володів через підконтрольних осіб.

Зазначається, що група "Поліпластик" контролюється російськими олігархами та є одним з найбільших виробників полімерних труб та композитних полімерних матеріалів в Європі.

За даними слідства, російські компанії Горіловського постачають свою продукцію для потреб військових баз, заводів та окупаційних органів країни-агресора, зокрема у тимчасово захопленому Криму.

Також підприємства монополіста беруть участь у виробництві комплектуючих для стрілецької зброї збройних сил РФ. Таким чином, олігарх та його спільники фінансують війну проти України.

Як свідчать матеріали провадження, Горіловський володів українськими "філіями" через третіх осіб та офшорні компанії.

Наразі ухвалив рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для забезпечення їхньої безперебійної роботи на користь нашої держави.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, триває розслідування для встановлення всіх фактів злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації.

Що належить російській групі "Поліпластик" в Україні?

Російська "Група "Поліпластик" в Україні представлена компаніями ТД "Євротрубпласт", "УПГ", "Рубіжанський Трубний завод" (РТЗ), "Калуський трубний завод" (КаТЗ), "Полімертепло-Україна" та "Сучасні трубопровідні системи". Нині їх формальними власниками вказані кіпрська "Ейпіджі поліпластик груп" та Radius Systems, хоча до липня 2022 року серед співвласників напряму фігурувала російська "Група Поліпластик".

Співвласники та керівники "Поліпластика" – російські бізнесмени Мирон Горіловський та Валентин Буяновський, які також є резидентами Великої Британії. У травні 2023 року Україна запровадила щодо них санкції.

Перед цим бізнес росіян в Україні переоформили на довірену особу – Ігоря Стрільця, який впродовж років керує українськими активами російської групи і є одним із співзасновників підприємств.

Відомо, що російська групи "Поліпластик" відразу після окупації Криму у 2014 році почала працювати на території захопленого півострова. Попри це, компанія продовжує свою діяльність в Україні і заробляти на тендерах комунальних підприємств.

Російський мільярдер Мирон Горіловський та його син Лев причетні до постачання обладнання в окупований Крим в обхід європейських санкцій.

Лев Горіловский є керівником компаній, які виконують держзамовлення по забезпеченню водопостачання на півострів і беруть участь в інженерних роботах з будівництва Керченського мосту, писали Наші гроші. Він також входить до керівних органів підконтрольної уряду РФ громадської організації "Деловая Россия" і бере участь у нарадах із Путіним.

Батько Мирон Горіловський є учасником федерального "Агентства стратегічних ініціатив", наглядову раду якого очолює Путін.