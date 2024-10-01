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Кабмін звільнив двох високопосадовців Міноборони за поданням Умєрова

Умєров розповів про українську ракетну програму

Кабінет Міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а Людмилу Дарган – з посади держсекретаря цього міністерства.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Водночас виконання обов’язків держсекретаря Міноборони тимчасово покладено на Нікіту Нікітенка.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання на звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган. Про звільнення Олександра Сергія та Юрія Джигира у пресслужбі уряду поки що не повідомили.

Крім того, Умєров повідомив про плани перевести в управління Міноборони держпідприємство "Спецтехноекспорт" (СТЕ), яке зараз контролює ГУР. Крім того, він хоче об'єднати Агентство оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

Детальніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ: Мільярдні потоки на зброї: чому хочуть знищити АОЗ і звільнити Марину Безрукову

Автор: 

Кабмін (7764) Міноборони (969) звільнення (1005) Умєров Рустем (40)


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У ГУРі мождивий новий керівник, тому треба забрати те що погагно лежить, спробуйте потім назад повернути.
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01.10.2024 19:11 Відповісти

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