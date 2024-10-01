Суд конфіскував решту активів російського олігарха Шелкова на 1,2 мільярда

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Михайла Шелкова, застосувавши до нього санкцію у вигляді стягнення майна в дохід держави.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 30 вересня, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Зокрема, суд стягнув у дохід держави права вимоги підконтрольних Шелкову компаній-нерезидентів до ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" за договорами позики, кредитними договорами та контрактами щодо поставки продукції на загальну суму близько $29 млн (1,2 млрд грн за поточним курсом) та майже 7 млн грн.

Водночас суд відмовив у задоволенні позову Мін’юсту у частині стягнення у дохід держави заблокованих коштів ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" на банківських рахунках.

Судове рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене учасниками справи протягом п’яти днів, зауважили у Мін'юсті.

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Як повідомлялося, у січні 2023 року ВАКС на виконання санкцій проти Шелкова вже стягнув в дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна", рухоме та нерухоме майно товариства, а також грошові кошти на його банківських рахунках.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС у лютому 2023 року у вказаній справі також стягнула в дохід держави інші активи Шелкова в Україні:

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";

100% частки у ТОВ "Інвестагро";

100% частки у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Михайло Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова – громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".