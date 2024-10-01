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Новини
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Кабмін розподілив грант на 2,5 мільярда гривень від Японії на три програми

україна,японія

Кабінет Міністрів розподілив грантові кошти від Японського агентства міжнародного співробітництва за Програмою екстренного відновлення.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, кошти гранту в сумі 2,55 мільярда гривень, розподілено на три програми:

  • 1,3 млрд грн – Міністерству енергетики на придбання обладнання для енергетичного обслуговування;
  • 782 млн грн – Міністерству внутрішніх справ для ДСНС на придбання обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування;
  • 520 млн грн – Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на придбання обладнання для транспортного сполучення.

Грантові кошти отримані відповідно до Грантової угоди для Програми екстреного відновлення (Фаза 3) між Японським агентством міжнародного співробітництва та урядом України від 19 лютого 2024 року.

Як повідомлялося, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) вже замовило техніку для потреб гуманітарного розмінування в українських виробників, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства.

Автор: 

Кабмін (7764) Японія (537) грант (310)


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На дороги, озеленіння асфальту, і закупівлю зорельотів.
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01.10.2024 20:55 Відповісти
грубо кажучи красти будуть на тому де меньш можна вследіти,у три потоки
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01.10.2024 21:07 Відповісти
А на відкати? Ви ж неможете щось зробити без відкатів
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01.10.2024 21:19 Відповісти
А на молоточки для барабанов и поездку к пингвинам???
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01.10.2024 21:21 Відповісти
Це маєтки в Майамі, Монако, Абу-Дабі.
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01.10.2024 22:25 Відповісти
О, знову банда Зеленського добряче накраде...
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02.10.2024 02:46 Відповісти
Значить будуть красти в три тури...
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02.10.2024 05:59 Відповісти

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