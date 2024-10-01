Мандарини в обмін на боби: Росія переходить на бартер у торгівлі з Пакистаном
Компанії з Росії та Пакистану запустили механізм бартерної торгівлі, угода про це була підписана на полях першого Пакистано-російського торгово-інвестиційного форуму у Москві у вівторок.
Підписана угода передбачає, що російська компанія "Астарта-Агротрейдинг" експортуватиме нут та сочевицю до Пакистану, а у якості оплати отримуватиме мандарини та рис від пакистанської Meskay+Femtee Trading Company, передає The Moscow Times із посиланням на російське пропагандистське інформагентство ТАСС.
Загалом російська компанія доправить до Пакистану 20 тисяч тонн нуту, пакистанська компанія у відповідь поставить 20 тисяч тонн рису.
Ще один контракт передбачає, що російська сторона поставить 15 тис. тонн нуту та 10 тис. тонн сочевиці в обмін на 15 тис. тонн мандаринів та 10 тисяч тонн картоплі.
"Росія та Пакистан зазнають певних труднощів у проведенні взаємних платежів. Тому дві компанії вирішили запустити механізм бартерної торгівлі", – прокоментував заступник міністра торгівлі Пакистану Насір Хамід.
Чому Росія повертається до бартеру?
Як повідомлялося, Росія також обговорює використання бартерних схем у торгівлі з Китаєм через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США, писало агентство Reuters із посиланням на джерела.
Бартерні угоди між Москвою та Пекіном були звичайними до розпаду СРСР і продовжувати застосовуватися у 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років, зауважували співрозмовники агентства.
Раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак визнав, що в умовах санкцій, які суттєво обмежили доступ Росії до світової фінансової системи, російські компанії змушені використовувати бартерні схему у торгівлі навіть з тими країнами, які вона вважає "дружніми".
А російська митниця навіть змушена була опублікувати роз'яснення порядку контролю та обліку бартерних угод.
Бартер перестав бути новим явищем для російського бізнесу. У період СРСР така практика активно застосовувалася в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), організації, що діяла з 1949 до 1991 року. Бартер був затребуваний через недосконалу систему ціноутворення та розрахунків. Однак із розвитком ринкових механізмів від неї відмовилися.
У 1990-ті роки в Росії бартер був поширений, але з інших причин: тоді була відсутня фінансова система і банківський сектор лише формувався. Із появою більш стабільних резервних валют, таких як долар та євро, практика бартеру поступово пішла на другий план.
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