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Новини
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Кабмін зареєстрував індустріальний парк нардепа Лабазюка. Його судять за спробу дати хабар Кубракову

лабазюк

Кабінет Міністрів включив до державного реєстру індустріальний парк "Ф’юче Індастрі хаб", який розташовуватиметься у місті Волочиськ Хмельницької області.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, передає пресслужба Мінекономіки.

"Індустріальні парки – це ключова складова програми "Зроблено в Україні". Вони забезпечують не лише створення нових робочих місць, а й розвиток регіонів та залучення інвестицій. Це сприяє переходу України до переробної економіки", – зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Ініціатор створення парку – ТОВ "Віннер Інвест Капітал". Загальний обсяг інвестицій у проект становить близько 1 мільярда гривень, з яких 113 мільйонів – власні кошти компанії, уточнили у Мінекономіки.

Очікується, що проєкт сприятиме створенню 350 робочих місць у таких сферах, як переробка харчових продуктів, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність.

Зауважимо, що включені до реєстру індустріальні парки можуть отримати з державного бюджету до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт.

За даними YouControl, єдиним засновником ТОВ "Віннер Інвест Капітал" є АТ "ЗНКІФ "Віннер Капітал" народного депутата Сергія Лабазюка (група "За майбутнє").

У чому звинувачують нардепа Лабазюка?

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року нардепу Сергію Лабазюку повідомили про підозру. Його викрили на спробі дати хабар міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

За даними слідства, нардеп у змові з директором приватної компанії запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм підприємство. Пропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. У подальшому зловмисники передали частину цієї суми у розмірі $150 тис.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада 2023 року заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн, того ж дня заставу внесли і він вийшов з-під варти. У травні 2024 року справу щодо Лабазюка та його спільника – директора приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова – передали до суду. 

Автор: 

Кабмін (7764) Мінекономрозвитку (2008) індустріальний парк (68) Лабазюк Сергій (11)


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Топ коментарі
+5
Хабарники своїхне кидають.
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01.10.2024 16:45
+2
Останнє слово підсудний! 300 тисяч!!
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01.10.2024 17:33
+2
330000! Кожному!
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01.10.2024 17:34
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Хабарники своїхне кидають.
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01.10.2024 16:45 Відповісти
Хабар справі не перепона!
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01.10.2024 16:46 Відповісти
Останнє слово підсудний! 300 тисяч!!
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01.10.2024 17:33 Відповісти
330000! Кожному!
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01.10.2024 17:34 Відповісти
Ну люди які в нього працюють мають непогану зп. Але те що цей пан, як і його дружина Віолетта котра є головою Хмельницької облради від партії "За майбутнє" (проти всього минулого) безбожно доять державний кошторис а отже і всіх українців це факт. Найбільше Лабазюк накрав на будівництві доріг в області та на дотаціях державних на садах, де отримуючи дотації на кожен гектар продавав ті яблука за високою ціною тобто мав подвійний надприбуток. Але фіскали як і Феміда не бачать злочину. А пересічні які в курсі його чорних справ, як і про голосування за диктаторські закони Януковича, можуть лише нецензурно лаятися та ставити питання- чому я маю вмирати на фронті за таких істот.
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01.10.2024 19:06 Відповісти
хто там гарно заробляэ . газет лабазюка начитався
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01.10.2024 20:27 Відповісти
А ****!
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01.10.2024 19:34 Відповісти
.... якщо знати патужних рішал, то все можна
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01.10.2024 20:27 Відповісти
Індустріальні парки це і є оті шмигальскі трудові табори в які планують звозити українців для праці як у північної Кореї .
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02.10.2024 08:23 Відповісти
Так, заткнуться и слушать!
Т.н. "технопарки" "инновационные проекты", "наукоёмкие технологии", "индустриальные парки" - всё это те же яйца с разных боков - освобождение конкретных товарищей от налогов.
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02.10.2024 10:47 Відповісти
Коли ми уже почуємо що хабар, крадійство під час війни прирівнюється до державної зради і як результат вирок - розстріл.
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02.10.2024 11:32 Відповісти

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