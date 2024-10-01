Продаж валюти Нацбанком для підтримки гривні у вересні перевищив $3,2 мільярда

Чистий продаж доларів Національним банком у вересні збільшився до $3,21 млрд, порівняно із $2,68 млрд у серпні.

Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $3,21 млрд, а купив всього близько $1 мільйона, свідчать дані регулятора.

Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку $23,4 млрд.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі менше, ніж у попередньому місяці.

При цьому грантів для фінансування дефіциту держбюджету від міжнародних партнерів у вересні не надходило, тоді як у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги.

Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.