"Метінвест Політехніка" починає третій навчальний рік: До вишу вступили ветерани та захисники "Азовсталі"

У першому недержавному гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка" розпочався третій навчальний рік.

Цього року серед вступників – 26 ветеранів війни та захисників маріупольського комбінату "Азовсталь", повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Зокрема, можливістю здобути нові знання та досвід для професійного зростання скористалися 16 ветеранів, що працюють на "Каметсталі", "Запоріжсталі", "Метінвест Січсталі", "Запоріжвогнетриві", а також на Центральному, Інгулецькому та Південному ГЗК.

Крім того, пов’язати своє майбутнє з інженерно-технічними спеціальностями вирішили 10 учасників проєкту "Серце Азовсталі", спрямованого на допомогу захисникам і захисницям Маріуполя.

Серед них – пілот коптерів "Азову" Владислав Жайворонок (позивний Вікіпедія), що дістав важке поранення та втратив ногу, матрос ВМС Віталій Барабаш (Беня), який пораненим записав відеозвернення до Ізраїлю від імені всіх євреїв у заблокованій "Азовсталі", та сержант берегових військ Державної прикордонної служби України Ілля Ілляшенко (Смурф). Усі вони пережили російський полон і були звільнені.

"Я вирішив пов'язати своє навчання з "Метінвест Політехнікою", тому що виш активно підтримує захисників Маріуполя та військових взагалі. Мені дуже приємно, що викладачі розуміють, хто я, і всіляко підтримують. Я обрав дуже цікаву для мене спеціальність – комп'ютерні науки. І вважаю, що за цією професією майбутнє", – розповів Ілля Ілляшенко.

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Наразі "Метінвест Політехніка" працює у змішаному форматі: онлайн-навчання поєднується з очними практичними заняттями, лабораторними роботами та експериментами на підприємствах. Адже для відновлення України вже зараз потрібні фахівці з універсальними знаннями та практичними навичками.

Загалом за три роки до "Метінвест Політехніки" вступило понад 1080 студентів, з яких магістри першого випуску вже отримали дипломи, що дають можливість працювати на провідних промислових підприємствах.

Нагадаємо, "Метінвест Політехніка" – це інноваційний університет, який надає нові широкі можливості для молоді, використовує сучасні цифрові системи та платформи в навчанні.

Університет заснувала група "Метінвест" Ріната Ахметова у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів. Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня. В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.