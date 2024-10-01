Закредитованість росіян зростає: Понад 13 мільйонів мають мінімум три позики водночас

Понад 13 мільйонів росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 мільйона.

Про це свідчать дані центробанку Росії, пише місцеве видання "Коммерсант".

"Кількість позичальників, які мають три кредити та більше, перевищила 13 млн осіб (+2,2 млн осіб за 12 місяців). На них припадає більше половини заборгованості за роздрібними кредитами", – повідомили у ЦБ РФ.

Російський фінансовий регулятор вказує, що більшість позичальників спочатку беруть кредит у банку, потім звертаються за позикою до мікрофінансової організації (МФО).

Заборгованість позичальників, які мають банківський кредит і позику в МФО, протягом року зросла на 852 млрд крб. Обсяг заборгованості у громадян, які спочатку оформлюють банківський кредит, після чого беруть позику до МФО, за 12 місяців також збільшився більш ніж на 50%.

У російському центробанку також звернули увагу на зростання середньої кількості кредитів у позичальників, які отримали незабезпечений споживчий кредит: станом на 1 липня 2024 цей показник становив 3,4 кредиту порівняно із 2,8 кредиту на початок липня 2023 року.

Середня заборгованість позичальників з одним кредитом склала 452 тис. руб., з двома – 795 тис. рублів, з трьома та більше – 1,4 млн руб.

Станом на 1 липня 2024 року кількість роздрібних позичальників у банках та мікрофінансових організаціях склала 50,3 млн осіб. Зростання за 12 місяців склало 3,6 млн осіб.

Читайте також: Немає грошей: У Росії зірвали строки заміни десятків тисяч аварійних ліфтів

Як повідомлялося, центробанк Росії також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Раніше стало відомо, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.