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Новини
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Споживання та імпорт електроенергії знижується: "Укренерго" не планує відключень електроенергії у середу

свет

У середу, 2 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що сьогодні, 1 жовтня, рівень споживання електроенергії станом на 9:30 був на 1,6% нижчим, ніж вранці у понеділок.

Водночас імпорт електроенергії в Україну різко зменшився.

У вівторок імпорт протягом доби заплановано з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 8 711 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1023 МВт.

Напередодні імпорт електроенергії планувався загальним обсягом 12 248 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1532 МВт.

Автор: 

електроенергія (4261) Укренерго (2006) відключення світла (600)


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Вже жовтень, а відключень світла якими так лякали і не намічається. Мажливо у січні та лютому будуть на 30 хв у когось відключати, але я дуже сумніваюся, все йде до того, що світло буде.
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01.10.2024 18:38 Відповісти
Конечно будет свет, пока не начнут пользоваться элктрообогревателями.
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01.10.2024 19:10 Відповісти
зараз піднімуть тариф виробникам,а коли захочуть підняти населенню знов візьмуться за рубильника,поки розслабляйтеся у комфорті,народу треба дати час звикнути до гарного
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01.10.2024 21:12 Відповісти

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