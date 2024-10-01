Споживання та імпорт електроенергії знижується: "Укренерго" не планує відключень електроенергії у середу

У середу, 2 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що сьогодні, 1 жовтня, рівень споживання електроенергії станом на 9:30 був на 1,6% нижчим, ніж вранці у понеділок.

Водночас імпорт електроенергії в Україну різко зменшився.

У вівторок імпорт протягом доби заплановано з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 8 711 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1023 МВт.

Напередодні імпорт електроенергії планувався загальним обсягом 12 248 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1532 МВт.