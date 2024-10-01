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Новини
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Виробник французьких гаубиць Caesar відкрив дочірню компанію в Україні

Гаубиці Caesar

Франко-німецький виробник озброєнь KNDS відкрив дочірню компанію в Україні.

Українська філія під назвою ТОВ "КНДС Україна" сприятиме розвитку співпраці між державними установами України, українською збройною промисловістю та KNDS, повідомляється на сайті збройового концерну.

"Маючи близько 800 систем, які вже розміщені на фронті або законтрактовані, а також значні поставки боєприпасів, франко-німецька оборонна група KNDS входить до числа найважливіших промислових партнерів українських сухопутних військ", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, виробник озброєння KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні у червні цього року, під час візиту президента Володимира Зеленського до Франції.

Тоді ж представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією компанії KNDS France/Nexter. Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні та щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин до продукції компанії.

KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) – спільне підприємство двох європейських виробників бронетехніки: німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter Systems. Krauss-Maffei Wegmann виробляє танки, а Nexter – артилерію.

Підприємства групи виробляють модернізовані танки, артилерійські установки CAESAR та інші бойові машини.

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зброя (878) виробництво (1305) Франція (653) артилерія (9)


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У наших умовах "дочірнє підприємство" - це перенесення ремонтно-відновлюючих потужностей ближче до фронту.. Замість везти пошкоджені системи у Францію - вони перекинуть в Україну спеціалістів та ремонтну базу з запасом запчастин. Це дасть можливість інженерам вивчать на місці "слабкі місця" зброї, виявлять найбільш часті ушкодження та відпрацювать алгоритми їх усунення. Крім того, фірма отримає інформацію про ресурс деталей та вузлів у бойових умовах та потребі систем у запчастинах......(останнє допомагає фірмі регулювать кількість вироблення тих чи інших запчастин... ТОбто - ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА) Ну а ми матимемо більше боєготової зброї...
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01.10.2024 19:44 Відповісти
Добре діло, тим більше, що Цезар це не Панцергаубіце. Виробляти можна оптом і по ціні прийнятно.
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01.10.2024 19:56 Відповісти
Відмінні САУ!
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01.10.2024 20:41 Відповісти

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