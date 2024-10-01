Виробник французьких гаубиць Caesar відкрив дочірню компанію в Україні

Франко-німецький виробник озброєнь KNDS відкрив дочірню компанію в Україні.

Українська філія під назвою ТОВ "КНДС Україна" сприятиме розвитку співпраці між державними установами України, українською збройною промисловістю та KNDS, повідомляється на сайті збройового концерну.

"Маючи близько 800 систем, які вже розміщені на фронті або законтрактовані, а також значні поставки боєприпасів, франко-німецька оборонна група KNDS входить до числа найважливіших промислових партнерів українських сухопутних військ", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, виробник озброєння KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні у червні цього року, під час візиту президента Володимира Зеленського до Франції.

Тоді ж представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією компанії KNDS France/Nexter. Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні та щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин до продукції компанії.

KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) – спільне підприємство двох європейських виробників бронетехніки: німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter Systems. Krauss-Maffei Wegmann виробляє танки, а Nexter – артилерію.

Підприємства групи виробляють модернізовані танки, артилерійські установки CAESAR та інші бойові машини.