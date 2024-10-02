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Рух потягів до Миколаєва відновили: "Укрзалізниця" відремонтувала пошкоджену через обстріл ділянку

У Запоріжжі відновлено рух поїздів

"Укрзалізниця" відкрила для руху поїздів перегін "Долинська – Миколаїв", закритий у неділю увечері з міркувань безпеки.

Завдяки цьому вже сьогодні вранці пасажирські потяги прибуватимуть до Миколаєва та Херсона, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Нагадаємо, в результаті обстрілу в ніч проти понеділка поїзди херсонського напрямку 30 вересня та 1 жовтня прибували лише до станції Долинська у Кіровоградській області. Звідти пасажирів автобусами довозили до до Миколаєва та Херсона.

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Миколаїв (325) потяг (1297) Укрзалізниця (4780) Херсон (266)


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