Рух потягів до Миколаєва відновили: "Укрзалізниця" відремонтувала пошкоджену через обстріл ділянку
"Укрзалізниця" відкрила для руху поїздів перегін "Долинська – Миколаїв", закритий у неділю увечері з міркувань безпеки.
Завдяки цьому вже сьогодні вранці пасажирські потяги прибуватимуть до Миколаєва та Херсона, повідомляє пресслужба залізничної компанії.
Нагадаємо, в результаті обстрілу в ніч проти понеділка поїзди херсонського напрямку 30 вересня та 1 жовтня прибували лише до станції Долинська у Кіровоградській області. Звідти пасажирів автобусами довозили до до Миколаєва та Херсона.
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