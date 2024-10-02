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Новини
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Гетманцев назвав "дешевим вкидом" підвищення тарифів на інтернет через дії Податкової

гетманцев

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заперечує підвищення тарифів на послугу доступу до мережі інтернет після скасування можливості для провайдерів використовувати спрощену систему оподаткування.

"Вітаю зі святом детінізації галузі телекому. Від сьогодні (1 жовтня, – ред.) всі провайдери фіксованого інтернету працюють виключно на загальній системі оподаткування. Жодних подрібнень на 300 ФОПів. Закон один для всіх. Як і має бути в європейській країні. І ні, жодних підвищень вартості послуг не буде. Це все дешевий вкид", – написав Гетманцев у Telegram.

Водночас у коментарях під його дописом читачі наводять численні приклади підвищення тарифів провайдерами інтернету, які користувачі отримали останнім часом.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев звинуватив провадерів інтернету у використанні ФОП для мінімізації сплати податків. За його оцінками, у "сірій зоні" працюють близько 3,5 тисяч із 4,5 тис. зареєстрованих постачальників послуг фіксованого зв’язку та інтернету.

За словами Гетманцева, завдяки скасуванню спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі інтернет держава планує додатково зібрати більше 3 млрд грн на рік.

Згодом Державна податкова служба попередила, що з 1 жовтня всі провайдери інтернету, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і зареєстровані як фізособи-підприємці (ФОП), мають перейти на загальну систему оподаткування.

Активно лобіював скасування можливості для провайдерів працювати як ФОП оператор зв'язку "Київстар", його найбільшим акціонером є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михаїла Фрідмана. Наразі їх частка у "Київстарі" арештована судом.

Автор: 

інтернет (1348) Київстар (280) податки (2442) Підвищення тарифів (239) Гетманцев Данило (488)


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Топ коментарі
+16
Ця **** гадить Україні, і завжди з задовільною посмішкою.
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02.10.2024 19:50
+14
Дивно чути від цієї наволочі слово "дешевий"
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02.10.2024 19:44
+14
Дешевий вкид ? То чому в мене інтернет подорожчав з 1 жовтня?! ти **** кончена їбуча зелена гнида !!!
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02.10.2024 20:02
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Гетманцев назвав "дешевим вкидом"

А "по фєнє" бо́таєш?
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02.10.2024 19:36 Відповісти
все вірно.
це, не податкова, це, вимога мвф!
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02.10.2024 19:44 Відповісти
Це стьоб? Тоді ок.
Якщо ні - то МВФ головне, щоб у нас дебет з кредитом в бюджеті склавс. А як ми це зробимо - то вже наші проблеми.
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03.10.2024 00:12 Відповісти
МВФ тут ни при чем.
Смени пластинку и поумней, если у тебя есть голова.
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03.10.2024 12:20 Відповісти
Дивно чути від цієї наволочі слово "дешевий"
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02.10.2024 19:44 Відповісти
"дешевий вкид" цього грабіжника українського народу ,став дорожче коштувати українським користувачам інтернету...
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02.10.2024 19:49 Відповісти
Сивковчский агент продолжает душить все что видит,бакановцы продолжают ничего не замечать.
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02.10.2024 19:49 Відповісти
Ця **** гадить Україні, і завжди з задовільною посмішкою.
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02.10.2024 19:50 Відповісти
та не,то іпсо!
гетя хоче більше за перегляд порнохабу,ну яке там підвищення.
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02.10.2024 19:59 Відповісти
Дешевий вкид ? То чому в мене інтернет подорожчав з 1 жовтня?! ти **** кончена їбуча зелена гнида !!!
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02.10.2024 20:02 Відповісти
Просто співпало. А щодо ФОПів то це правда. Мій провайдер це купа таких. Неможливо проплачувати через банк бо там вискакує купа аккаунтів під різними прізвищами і всі вони мають відношення до одного провайдера.
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02.10.2024 20:06 Відповісти
Та не співпало, ще кілька місяців тому писали в новинах, що якщо замутять цю фігню, то інтернет здорожчає на 10-15%. *********** просто сцить в очі ,як і всі
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02.10.2024 20:10 Відповісти
В Україні з 1 жовтня анонсують зростання цін на інтернет-послуги. Виконавчий директор «Інтернет Асоціації України» Володимир Куковський пояснює це вимогою Державної податкової служби щодо скасування спрощеної системи оподаткування для інтернет-операторів України і перехідом їх на загальну систему оподаткування.
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02.10.2024 20:13 Відповісти
Це він дешева зелена хвойда яка обходиться українцям дуже дорого
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02.10.2024 20:07 Відповісти
Заслуговує вкиду в помийну яму.
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02.10.2024 20:32 Відповісти
Інтернет - це розкіш! Платіть податок на розкіш!
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02.10.2024 20:23 Відповісти
Поржав Гетьманцев від душі. - Ну хто ж так піднімає? Прямо діти!
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02.10.2024 20:31 Відповісти
А ввести податок на надприбутки відсотків до 90 від суми?
Нє! Тоді дружини, батьки, куми, свати та інша рідня не зможе стати "видатними бізнесменами" через місяць після приходу до влади отаких "нових ліц" і "відмивати" накрадене. "Прібарахліцца" не вийде...
Так само і тіньовий та митний схематози - недоторкані!
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02.10.2024 20:44 Відповісти
*******
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02.10.2024 21:13 Відповісти
Геть манцев така сама брехлива наволоч,як і всі ze ублюдки.
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02.10.2024 22:32 Відповісти
НУ КАК ДЛЯ МИНИСТРА ЧЕРТЯЧЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ !)
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02.10.2024 23:49 Відповісти
Навіщо брехати? Це ж пряма закономірність - ціна на інтернет виросте пропорційно податкам. Переконайте, що це непопулярний, але необхідний крок. Телеком в «тіні» - смішно, навіть абсурд. Там якщо справжні тіні пошерстити, то 3 млрд за тиждень можна зібрати.
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03.10.2024 00:08 Відповісти
Знову богато хто не зрозумів діяльність цього уродца.Справа не в підвищені тарифу на і-нет від провайдерів.Ця шістка сівковича,який повязаний з гру рашки працює на те,щоб поставити під контроль інформаційне інтернет середовище,як на рашці.Такий Роскомнадзор на мінімалках.
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03.10.2024 05:21 Відповісти
https://biz.censor.net/user/375637

Гетманцев, рідкісна паскуда яка постійно лізе у кишені українців і лобі'ює інтереси олігархів і великого бізнесу. Воно давно вже повинно гойдатися на стовпі!!!!
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03.10.2024 08:20 Відповісти
поки що дешевим виглядае даніла пом сівковича бо йому гуся не давлять ап ось йому колишню бабу сівковича під венець вести прийшлось хоча він ******** буртальних мужиків аля кохлета
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03.10.2024 09:27 Відповісти
не не не, податки вирстут. А плата ні
вот гандон
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03.10.2024 10:42 Відповісти
З цього приводу вже створена петиція №41/007060-24еп "Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій." З 20 серпня вже зібрано майже 24000 підписів.
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03.10.2024 12:13 Відповісти
Уже ранее создавали петицию президенту по поводу повышения тарифа на электроэнергию.
Ну, и что?
В ответ очередное еще бОльшее повышение.
Вот Вам и индикатор отношения к простым людям Зеленского.
Он что, не знает, что грядет повышение тарифов, он что забыл про предыдущую петицию, он что забыл про свой закон, запрещающий повышать коммуналку во время войны?
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03.10.2024 12:27 Відповісти
так "простим людям" і треба. ї*** їх в хвоста і в гриву, поки не порозумнішають. Давай, Зєля, не зупиняйся!
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03.10.2024 16:08 Відповісти
Почему Зеленский понабирал в ОП и в Кабмин (манипулируя премьером) таких "дешевых" специалистов.
Среди них нет ни одного патриота страны, а только бывшие регионалы или им ранее прислужившие.
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03.10.2024 12:23 Відповісти
згинь фсбЕшна ПОГАНЬ, твоє рило противне як і твій сівкович недобитий.
су ка , користується тим, що люди не можуть страйкувати, а то б давно получив б по ібалу, як колись касовим апаратом.
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03.10.2024 12:29 Відповісти
Дешевый тут только ты
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03.10.2024 15:42 Відповісти
Щире брехло, яке лобіює інтереси великої трійці мобільних операторів, жоден з яких не є Українським бізнесом! Який через загальний багаторічний демпінг і кроссубсидуювання послуг не може монополізувати сферу фіксованого зв'язку через свою недолугість. Все це стратегія на знищення середнього і малого бізнесу в телекомі, створити нерівні умови для середніх і малих. Шкода що результатом цієї акції "Генія" буде тільки підвищення тарифів для кінцевого абонента і зниження якості. Люди навіть за 1 грн можуть побачити як велика трійця "стабільно" працює в періоди блекаутів.
Вже смердить так від цього вельмишановного пана у усіх галузях, що просто кожну людину яка чує його прізвище вивиртає прямо на підлогу.
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04.10.2024 17:45 Відповісти

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