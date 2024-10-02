Гетманцев назвав "дешевим вкидом" підвищення тарифів на інтернет через дії Податкової

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заперечує підвищення тарифів на послугу доступу до мережі інтернет після скасування можливості для провайдерів використовувати спрощену систему оподаткування.

"Вітаю зі святом детінізації галузі телекому. Від сьогодні (1 жовтня, – ред.) всі провайдери фіксованого інтернету працюють виключно на загальній системі оподаткування. Жодних подрібнень на 300 ФОПів. Закон один для всіх. Як і має бути в європейській країні. І ні, жодних підвищень вартості послуг не буде. Це все дешевий вкид", – написав Гетманцев у Telegram.

Водночас у коментарях під його дописом читачі наводять численні приклади підвищення тарифів провайдерами інтернету, які користувачі отримали останнім часом.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев звинуватив провадерів інтернету у використанні ФОП для мінімізації сплати податків. За його оцінками, у "сірій зоні" працюють близько 3,5 тисяч із 4,5 тис. зареєстрованих постачальників послуг фіксованого зв’язку та інтернету.

За словами Гетманцева, завдяки скасуванню спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі інтернет держава планує додатково зібрати більше 3 млрд грн на рік.

Згодом Державна податкова служба попередила, що з 1 жовтня всі провайдери інтернету, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і зареєстровані як фізособи-підприємці (ФОП), мають перейти на загальну систему оподаткування.

Активно лобіював скасування можливості для провайдерів працювати як ФОП оператор зв'язку "Київстар", його найбільшим акціонером є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михаїла Фрідмана. Наразі їх частка у "Київстарі" арештована судом.