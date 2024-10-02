Гетманцев назвав "дешевим вкидом" підвищення тарифів на інтернет через дії Податкової
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заперечує підвищення тарифів на послугу доступу до мережі інтернет після скасування можливості для провайдерів використовувати спрощену систему оподаткування.
"Вітаю зі святом детінізації галузі телекому. Від сьогодні (1 жовтня, – ред.) всі провайдери фіксованого інтернету працюють виключно на загальній системі оподаткування. Жодних подрібнень на 300 ФОПів. Закон один для всіх. Як і має бути в європейській країні. І ні, жодних підвищень вартості послуг не буде. Це все дешевий вкид", – написав Гетманцев у Telegram.
Водночас у коментарях під його дописом читачі наводять численні приклади підвищення тарифів провайдерами інтернету, які користувачі отримали останнім часом.
Як повідомлялося, раніше Гетманцев звинуватив провадерів інтернету у використанні ФОП для мінімізації сплати податків. За його оцінками, у "сірій зоні" працюють близько 3,5 тисяч із 4,5 тис. зареєстрованих постачальників послуг фіксованого зв’язку та інтернету.
За словами Гетманцева, завдяки скасуванню спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі інтернет держава планує додатково зібрати більше 3 млрд грн на рік.
Згодом Державна податкова служба попередила, що з 1 жовтня всі провайдери інтернету, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і зареєстровані як фізособи-підприємці (ФОП), мають перейти на загальну систему оподаткування.
Активно лобіював скасування можливості для провайдерів працювати як ФОП оператор зв'язку "Київстар", його найбільшим акціонером є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михаїла Фрідмана. Наразі їх частка у "Київстарі" арештована судом.
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А "по фєнє" бо́таєш?
це, не податкова, це, вимога мвф!
Якщо ні - то МВФ головне, щоб у нас дебет з кредитом в бюджеті склавс. А як ми це зробимо - то вже наші проблеми.
Смени пластинку и поумней, если у тебя есть голова.
гетя хоче більше за перегляд порнохабу,ну яке там підвищення.
Нє! Тоді дружини, батьки, куми, свати та інша рідня не зможе стати "видатними бізнесменами" через місяць після приходу до влади отаких "нових ліц" і "відмивати" накрадене. "Прібарахліцца" не вийде...
Так само і тіньовий та митний схематози - недоторкані!
Гетманцев, рідкісна паскуда яка постійно лізе у кишені українців і лобі'ює інтереси олігархів і великого бізнесу. Воно давно вже повинно гойдатися на стовпі!!!!
вот гандон
Ну, и что?
В ответ очередное еще бОльшее повышение.
Вот Вам и индикатор отношения к простым людям Зеленского.
Он что, не знает, что грядет повышение тарифов, он что забыл про предыдущую петицию, он что забыл про свой закон, запрещающий повышать коммуналку во время войны?
Среди них нет ни одного патриота страны, а только бывшие регионалы или им ранее прислужившие.
су ка , користується тим, що люди не можуть страйкувати, а то б давно получив б по ібалу, як колись касовим апаратом.
Вже смердить так від цього вельмишановного пана у усіх галузях, що просто кожну людину яка чує його прізвище вивиртає прямо на підлогу.