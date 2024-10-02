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Новини
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Покупцем 245 АЗС Коломойського за 700 мільйонів виявилася маловідома компанія

avias

Покупцем 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський, на аукціоні "Приватбанку" виявилася маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка.

Вона почала займатися імпортом нафтопродуктів лише у 2022 році, розповів сам Супруненко у коментарі ЕП.

У реєстрі власником фірми вказаний лише Супруненко, але сам він стверджує, що у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ.

"Макс енерго ресурс" почав займатися після початку війни. Тоді всі перекинулися на Європу (ЄС – ЕП). Ми налагодили логістичні ланцюги і з перших місяців великої війни почали займатися імпортом нафтопродуктів. Ми не входимо олігархічні групи. У нас кілька співвласників, але ми не причетні до жодної групи", – розповів підприємець.

Він також не відповів на запитання, які обсяги пального імпортує його компанія та звідки вдалося залучити кошти для придбання АЗС.

"Зараз тривають певні юридичні процеси, у тому числі пов’язані з купівлею цих АЗС, тому сьогодні я не можу розкривати всі деталі. Через кілька днів ми надамо вам усю детальну інформацію і її можна буде висвітлювати як таку, що підтверджена реєстраційними діями", – сказав Супруненко.

Він запевнив, що основна мета купівлі АЗС – розвивати власну роздрібну мережу. За словами Супруненка, на першому етапі планується запустити 55-60 заправок, другий етап передбачає запуск ще 50-60 АЗС.

"Максимум половина заправок – це те, що ми маємо запустити протягом наступного року. У запуск цього проєкту заплановано вкласти 1,2 мільярда гривень", – зазначив бізнесмен.

Водночас близько 50 заправок розташовано на окупованій території, додав він.

Що відомо про продаж "Приватбанком" АЗС Коломойського?

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" 27 вересня продав 245 АЗС та 33 земельних ділянок на майданчику OpenMarket за 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну.

Банк виставив на продаж АЗС і земельні ділянки, розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львiвській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях. Це колишні заправки ANP і "Авіас" групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Переможець електронних торгів зобовʼязаний протягом десяти робочих днів подати до Антимонопольного комітету спільну із "Приватбанком" заяву про надання дозволу на концентрацію.

До націоналізації банк отримав у заставу на вимогу Нацбанку 120 нафтобаз та 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі вони були передані менеджментом банку в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з Ігорем Коломойським. Лізингоодержувачі передели їх в суборенду іншим компаніям з орбіти бізнесмена.

Націоналізація "Приватбанку" відбулася у грудні 2016 року. Перші чотири місяці після цього банк отримував платежі за лізинговими договорами. Потім позичальники перестали платити. За цей час структури "Привата" накопичили понад 10 млрд грн боргів, за даними держбанку.

З 2020 року "Приватбанк" намагався розірвати з компаніями з групи "Приват" договори про лізинг 245 АЗС через суд. Суд дозволив "Приватбанку" вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок тільки у листопаді 2023 року.

Автор: 

АЗС (1591) бензин (1108) Коломойський Ігор (1772) Приватбанк (1784)


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Топ коментарі
+23
Єрмак,то ти?
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02.10.2024 16:24
+12
Робимо ставки?

Я впевнений, що цей Макс точно ходить під ЗЄрмаками.
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02.10.2024 16:31
+9
"у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ" - та і навіщо це нам! Ми ж і так здогадуємось, що там ******* роги і копита лізуть з усіх щилин. А ще, без "добро" з ОП і її хазяїна це було б взагалі не можливо. То ж - шукай кому вигідно.
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02.10.2024 16:27
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Єрмак,то ти?
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02.10.2024 16:24 Відповісти
Ти мені не той во! Шо його казать коли воно канешно
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02.10.2024 16:31 Відповісти
"у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ" - та і навіщо це нам! Ми ж і так здогадуємось, що там ******* роги і копита лізуть з усіх щилин. А ще, без "добро" з ОП і її хазяїна це було б взагалі не можливо. То ж - шукай кому вигідно.
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02.10.2024 16:27 Відповісти
100% Ермак і Зеленський тут присутні.
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02.10.2024 16:52 Відповісти
Не факт.Дурачка можуть і побоку пустити.Йому титула лідора нації позаочі вистарчає.
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02.10.2024 16:58 Відповісти
А Татаров ?
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02.10.2024 18:38 Відповісти
та вони не знали...
вони не приділах...
за одну заправку 70 к баксів, при вартості півляма, це просто.
подав заявку та купив...
двушка в Києві=запрвка...
все по чесному.
але чомусь ніодин з гігантів як окко, вог та інші, не виявили бажання купити це все з 15% ціни
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02.10.2024 18:54 Відповісти
Тоді получається шо бєня через підставних осіб скуповує бувші свої заправки? Перше, у бєні їх віджала держава. Друге, тепер бєня те шо в нього віджали знову скуповує? Де логіка?
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02.10.2024 17:04 Відповісти
Хіба є логіка у тому, що тобі за вкид нічого не платять ?
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02.10.2024 18:32 Відповісти
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02.10.2024 16:27 Відповісти
Були ваші - стали наші - отакии Супруненко
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02.10.2024 16:28 Відповісти
Назва компанії "Оволабєан". МОжете пробити по реєстрах
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02.10.2024 16:28 Відповісти
Ловкость рук и никакого обмана! А на общий аукцион поставить все станции, где любой бы делал ставки на каждую акцию, нельзя было?
Ну хорошо, налоги хоть кто то с 700 миллионов заплатил? Или их выдал малоизвестной фирме малоизвестный банк , типа в долг?
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02.10.2024 16:29 Відповісти
Робимо ставки?

Я впевнений, що цей Макс точно ходить під ЗЄрмаками.
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02.10.2024 16:31 Відповісти
Маєш на увазі Зеленського?
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02.10.2024 17:21 Відповісти
Ставлю 100 баксів проти твоїх 100грн що це єрмак сам крутить а зе побоку кинули.
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02.10.2024 18:43 Відповісти
Так боролися з олігархами що непомітили як нові почали зявлятися.Єрмаки,тимошенки,татарови,федоров...тьху.....наголосували,с..ки тупі
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02.10.2024 16:31 Відповісти
Бєня - новий олігарх?
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02.10.2024 17:06 Відповісти
Єрмак,тимошенко кирюша,татаров і решта шобла з оп
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02.10.2024 18:44 Відповісти
Я більше схильний до версії, шо Бєня сам викупив свої заправки занедорого. Вся та шобла, шо ви написали - сцикуни сопливі в порівнянні з Бєнєй.
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02.10.2024 19:02 Відповісти
"У реєстрі власником фірми вказаний лише Супруненко, але сам він стверджує, що у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ"

Як можна продавати щось в Україні невідомим людям ? Це можуть бути кацапи, це можуть бути підсанкційні бандюги, це, врешті решт, можуть бути люди Коломойського. Не кажучи вже про ворюг від Єрмака. Як тримали суспільство в Україні за дурнів, так і тримають.
Хоча суспільство не дуже то й пручається.
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02.10.2024 16:32 Відповісти
Бєня сам у себе і купив через підставних.
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02.10.2024 16:37 Відповісти
Не розумію чому дуже багато українців вірять у казочку що зеленський наїхав на свого наставника беню,та посадив його за грати?Якщо б це була правда то коломойський припинив би піарити зеленського на своїх телеканалах та перейшов би в опозицію,але піар продовжується.
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02.10.2024 19:55 Відповісти
Ой єй,як то маловідома, так тож фірма Пана, Коломоськего.
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02.10.2024 16:44 Відповісти
Що означає не назву решту? За законом кінцеві бенефіціари мають бути відомі. Чи слово бенефіціар - від погонялова Бєня?
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02.10.2024 16:54 Відповісти
отакої)) а хто ж сумнівався))?
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02.10.2024 16:55 Відповісти
Мабуть, з солідним статутним капіталом в 1 (одну) гривню.
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02.10.2024 17:19 Відповісти
Продадуть в роздріб і отримають такий же прибуток. Потім розподіл серед усіх задіяних осіб шматків пирога. А на ЗСУ як завжди не вистачає.
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02.10.2024 17:42 Відповісти
Лідор с козирєм віджали в коломойши азс , тому ніхто й не пішов на аукціон
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02.10.2024 18:03 Відповісти
Зеленський вирішив поки 1 млн українців воює, а 7 млн біженців, то треба зробити ВЕЛИКУ ПРИХВАТИЗАЦІЮ. Шо єврей, то єврей)))
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02.10.2024 19:55 Відповісти
Такой бизнес стоит около 300 лямов зелени. Такая продажа через Сетам, без конкуренции это практически вывод 10 млрд. Гривен. Коррупция, воровство, узурпация власти
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03.10.2024 09:54 Відповісти

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