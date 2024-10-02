Покупцем 245 АЗС Коломойського за 700 мільйонів виявилася маловідома компанія

Покупцем 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський, на аукціоні "Приватбанку" виявилася маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка.

Вона почала займатися імпортом нафтопродуктів лише у 2022 році, розповів сам Супруненко у коментарі ЕП.

У реєстрі власником фірми вказаний лише Супруненко, але сам він стверджує, що у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ.

"Макс енерго ресурс" почав займатися після початку війни. Тоді всі перекинулися на Європу (ЄС – ЕП). Ми налагодили логістичні ланцюги і з перших місяців великої війни почали займатися імпортом нафтопродуктів. Ми не входимо олігархічні групи. У нас кілька співвласників, але ми не причетні до жодної групи", – розповів підприємець.

Він також не відповів на запитання, які обсяги пального імпортує його компанія та звідки вдалося залучити кошти для придбання АЗС.

"Зараз тривають певні юридичні процеси, у тому числі пов’язані з купівлею цих АЗС, тому сьогодні я не можу розкривати всі деталі. Через кілька днів ми надамо вам усю детальну інформацію і її можна буде висвітлювати як таку, що підтверджена реєстраційними діями", – сказав Супруненко.

Він запевнив, що основна мета купівлі АЗС – розвивати власну роздрібну мережу. За словами Супруненка, на першому етапі планується запустити 55-60 заправок, другий етап передбачає запуск ще 50-60 АЗС.

"Максимум половина заправок – це те, що ми маємо запустити протягом наступного року. У запуск цього проєкту заплановано вкласти 1,2 мільярда гривень", – зазначив бізнесмен.

Водночас близько 50 заправок розташовано на окупованій території, додав він.

Що відомо про продаж "Приватбанком" АЗС Коломойського?

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" 27 вересня продав 245 АЗС та 33 земельних ділянок на майданчику OpenMarket за 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну.

Банк виставив на продаж АЗС і земельні ділянки, розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львiвській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях. Це колишні заправки ANP і "Авіас" групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Переможець електронних торгів зобовʼязаний протягом десяти робочих днів подати до Антимонопольного комітету спільну із "Приватбанком" заяву про надання дозволу на концентрацію.

До націоналізації банк отримав у заставу на вимогу Нацбанку 120 нафтобаз та 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі вони були передані менеджментом банку в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з Ігорем Коломойським. Лізингоодержувачі передели їх в суборенду іншим компаніям з орбіти бізнесмена.

Націоналізація "Приватбанку" відбулася у грудні 2016 року. Перші чотири місяці після цього банк отримував платежі за лізинговими договорами. Потім позичальники перестали платити. За цей час структури "Привата" накопичили понад 10 млрд грн боргів, за даними держбанку.

З 2020 року "Приватбанк" намагався розірвати з компаніями з групи "Приват" договори про лізинг 245 АЗС через суд. Суд дозволив "Приватбанку" вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок тільки у листопаді 2023 року.