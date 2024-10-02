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Google прибрав зі свого магазину додатків російський "аналог" YouTube

google,play

Наразі при пошуку Rutube у магазині знаходяться лише Студія Rutube, VK Video і YouTube, передає російське інформагентство РБК.

У пресслужбі Rutube підтвердили видалення свого додатку з Google Play, але стверджують, що він все ще доступний для мешканців США.

Як повідомлялося, ще у червні російський додаток Rutube видалили з App Store. Rutube пояснив це санкціями. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Apple вимагав від Rutube приховати матеріали російських пропагандистських ЗМІ в iOS-версії програми. У відповідь Rutube заборонив завантажувати свій iOS-додаток у всіх країнах, окрім Росії.

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Водночас в останні місяці російська влада намагається ускладнити доступ до YouTube у Росії, шляхом штучного обмеження швидкості завантаження відеороликів для користувачів. Уповільнення відбувається через спеціалізоване обладнання, встановлене на мережах операторів, яке контролює Роскомнагляд.

Rutube – російський відеохостинг, запущений у 2006 році. Він є частиною медійних активів "Газпром-медіа" та управляється компанією ТОВ "Руформ".

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