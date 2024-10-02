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На підвищення мінімальної зарплати на 100 гривень треба знайти 5,3 мільярда, цих грошей немає, – "слуга народу" Підласа

підласа

Соціальні стандарти в проєкті бюджету на 2025 рік залишаються замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значних коштів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За підрахунками Мінфіну, якщо цього року збільшити його (показник мінімальної заробітної плати, – ред.) на 100 грн, то видатки державного бюджету зростуть на 5,3 млрд грн. Тобто, якщо підвищити мінімальну заробітну плату, наприклад, на 1 тис. грн – до 9 тис. грн, то це буде більш ніж 50 млрд грн видатків бюджету", – розповіла голова Комітету.

Коментуючи "заморожування" прожиткового мінімуму, Підласа зазначила, що його неможливо довести до реального показника, оскільки до нього прив'язано багато виплат. Також, на думку голови комітету, від категорії "прожитковий мінімум" взагалі варто відмовитися під час розрахунків бюджету.

"Тому що це викликає дуже багато негативу до держави, коли ми нібито говоримо в офіційному документі, у державному бюджеті, що людина має бути в змозі прожити на 3 тис. грн, при цьому Міністерство соціальної політики на сусідній вулиці розраховує фактичний, реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тис. грн", – пояснила Підласа.

На її думку, натомість варто встановити якусь базову розрахункову величину, до якої будуть прив'язані зарплати суддів, прокурорів, антикорупційних органів тощо.

Голова Комітету додала, що можливість переглянути соціальні стандарти з’явиться у тому випадку, якщо зростання ВВП за перше півріччя наступного року перевищить прогноз.

"Зараз прогноз 2,7% зростання реального ВВП на 2025 рік. Якщо ми за підсумками першого півріччя переглянемо макропрогноз і розумітимемо, що це більше, ніж 2,7%, то потрібно буде переглянути соцстандарти", – зазначила Підласа.

Водночас депутатка висловила думку, що соціальна сфера – це єдина категорія видатків бюджету, в якій можна провести оптимізацію.

"На жаль, для мене, мабуть, і для багатьох людей, бюджет балансували за рахунок соціалки, тому що за рахунок чогось іншого його балансувати неможливо. Наступні за видатками категорії – освіта і медицина, і кожен із цих бюджетів удвічі менший, ніж відведений на соціалку, там складно щось результативно оптимізувати", – пояснила очільниця Комітету.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

  • мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;
  • прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;
  • прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;
  • прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, "незважаючи на скорочення чисельності учнів", уточнили у Кабміні. Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.

Автор: 

держбюджет (1576) мінімальна зарплата (136) Підласа Роксолана (24)


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Топ коментарі
+41
Цеж треба, собі зарплату депутити підвищили, на помічника підвищили у півтора рази, становить 132600 грн, + держава утримує купу паразитів, а мудрому наріду на 100 рн немає
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02.10.2024 17:48
+39
Для початку обріжте в нуль бубочкін єдиний мараХвон, третина цієї суми зразу появиться
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02.10.2024 17:47
+36
А на дорожній фонд десятки мільярдів є ? От брехуха.
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02.10.2024 17:39
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А на дорожній фонд десятки мільярдів є ? От брехуха.
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02.10.2024 17:39 Відповісти
Велике крадівництво- то святе, не можна чипати.
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02.10.2024 17:54 Відповісти
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску супу" або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
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02.10.2024 23:38 Відповісти
А на пенсії 40річним військовим пенсіонерам(доречі які не хочуть воювати) гроші є, хоча фактично вони до пенсійного нічого не аідчислили, теж саме з ментами, прокурорами, то іншими, а тим хто все життя відчисляв- держи дулю. І вишенка- а на пенсії у ЛДНРах теж є гроші, вже 11 років, а вони ржуть над українськими пенсами.
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03.10.2024 11:13 Відповісти
Мажорів потрусіть, знайдете і на 1000 підняти з/п
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02.10.2024 17:46 Відповісти
митницю би привели в порядок і знайшли би легко кошти
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02.10.2024 23:49 Відповісти
Для початку обріжте в нуль бубочкін єдиний мараХвон, третина цієї суми зразу появиться
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02.10.2024 17:47 Відповісти
Цеж треба, собі зарплату депутити підвищили, на помічника підвищили у півтора рази, становить 132600 грн, + держава утримує купу паразитів, а мудрому наріду на 100 рн немає
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02.10.2024 17:48 Відповісти
та скільки там їх , нещасних депутатів разом з помічниками .... ... це як податок на розкіш , який ніяк не вводиться , скільки там тієї рокоші .. країна від цього не збагатіє , а окремим людям жаба сяде на груди...
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02.10.2024 18:11 Відповісти
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску супу" або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
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02.10.2024 23:41 Відповісти
То не підвищуйте НІКОМУ ( міністрам, депутатам, чиновникам ), окрім військовим, якщо грошей немає!
Але ж НІ ....
Навіть є інформація, що зермаки хочуть зменшити виплати родинам за загиблих військових.
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02.10.2024 17:49 Відповісти
Вже зменшили
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02.10.2024 18:50 Відповісти
Як же хочеться цю дамочку посадити на прожитковий мінімум хоча б на 3 місяці).
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02.10.2024 17:49 Відповісти
Я пам'ятаю зустріч Міколи Яновича з пенсіонерами. Неправільні пенсіонери посміли жалітися на малу пенсію і Азіров спитав у бабці, яка в неї пенсія. Та відповіла, що всього 800 гривень. Азаров сумно похитав головою і відповів, що да, 800 гривень в день це дійсно мало.
От ця дамочка і думає, що прожитковий це сумма на кожний день.
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02.10.2024 20:05 Відповісти
Коли робили Гододомор, то казали, що неврожай.
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02.10.2024 17:49 Відповісти
Записуйте, ті хто голосував за цей моноЦирк:
На вас, Лохів, в зелених ригів грошей немає.
Вас, Лохів, можна доїти та не годувати.
Хтось з вас це зрозумів і порозумнішав, але це не точно....
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02.10.2024 17:49 Відповісти
З ГІМНОМАРАХВОНУ ЗНІМІТЬ І БУДЕ ДОСТАТНЬО
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02.10.2024 17:50 Відповісти
Так может урезать максимальные зарплаты. Или на своих рука не поднимается.
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02.10.2024 17:51 Відповісти
погоджуюсь, що має бути якась справедлива система без таких явних перекосів
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02.10.2024 23:50 Відповісти
Хіба це не геноцид? Зауважте, не піднімають у кого мінімалка, кому і так скрутно
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02.10.2024 17:51 Відповісти
А на себе коханих є! Най би ви вдавилися!
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02.10.2024 17:52 Відповісти
Звісно немає, тільки на яйцях вкрали 4 мільярда гривень. А ті яйця -це капля в морі корупції.
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02.10.2024 17:52 Відповісти
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду за виконану роботу завжди платили жебрацьку зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
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02.10.2024 17:54 Відповісти
1.2 млн держслужбовців дожерають цю країну, залишилось вже недовго...
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03.10.2024 10:07 Відповісти
Хмм...
Помічникам нардепів, які отримували по 88000, підняли зарплату до 132000...
Це тоді як?!
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02.10.2024 17:56 Відповісти
цей роздутий апарат давно пора скорочувати і кошти би знайшлись
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02.10.2024 23:55 Відповісти
зарплати співробітників Секретаріату Кабміну: 2019 рік - 1,7 млрд гривень, 2020-й - 1,9 млрд, 2021-й - 2 млрд, 2022-й - 1,5 млрд, 2023-й - 5,2 млрд, 2024-й - 6,8 млрд. У проєкті бюджету наступного року закладено 7 млрд гривень.
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02.10.2024 17:57 Відповісти
Брехливі та підлі ЗЕ скотиняки.
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02.10.2024 18:00 Відповісти
Якце немає? Максимальну зарплату знизьте та підніміть мінімальну!
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02.10.2024 18:00 Відповісти
Не знаю, навіщо їм платити сотнітисячні зарплати, якщо прожити можна на 8000 грн?
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02.10.2024 18:08 Відповісти
Підвищення мінімальної зп - це скорійше дохід бюджету, а не розход, бо з мінімальної зп розраховуються податки ФОПів 2ї групи.
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02.10.2024 18:00 Відповісти
Тоді встановіть мараторій на підвищення цін на всі компослуги , податки, паливо, зв"язок, хліб і не потрібно буде підвищувати з/п і пенсії.
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02.10.2024 18:00 Відповісти
ну у нас же не має державного регулювання цін. хоча погождуюсь, що ваша пропозиція резонна
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02.10.2024 23:57 Відповісти
Скотиняки платять 8000 грн, щоб люди заплатили за комуналку, купили яку небуть їжу та одяг, заплатили за проїзд та поїхали панам заробляти гроші

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію геноциду України на період до 2040 року. За прогнозами, до 2051 року населення країни скоротиться до 25 мільйонів осіб, а для лохів назвав це стратегією розвитку
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02.10.2024 18:04 Відповісти
25 млн - дуже оптимістичний прогноз
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02.10.2024 20:21 Відповісти
Ще та с...ка...алеж на оп,мвс та суддів таки знайшли гроші
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02.10.2024 18:04 Відповісти
Це скільки в нас людей працюють, що якщо їм підвищити зарплату на 1000, то видатки зростуть на 50 млрд? Це що за математика така? В нас що, 50 млн робочих?
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02.10.2024 18:06 Відповісти
Працюючого населення в Україні близько 9 мільйонів, мінімальну отримують близько половини, тобто потрібо близько 450 млн грн. Це мабуть така многоходовочка, спочатку скажуть не підвщимо, люди обуряться, потім додадуть 100 грн, а решту мільярдів вкрадуть
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02.10.2024 18:17 Відповісти
Мабуть так і є, розкрадання закладається в бюджет підвищення мінімалки.
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02.10.2024 18:23 Відповісти
Pon Hon
Видатки за рік, зп щомісяця.
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02.10.2024 19:24 Відповісти
На хліб вистачає? Вистачає! А за все інше треба було думати на виборчій дільниці.
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02.10.2024 18:07 Відповісти
А на підвищення зарплат підлим і ласим гроші завжди є.
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02.10.2024 18:07 Відповісти
В бедной стране правительство тоже должно быть бедным. Безусловно, богаче рядового работяги, но не в тысячи раз богаче. 50 000 грн и проездной на трамвай - потолок для нашей номенклатуры. За воровство - петля или к стенке.
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02.10.2024 18:08 Відповісти
держимордам типа гетманцева 50 000 грн ? Они должны не получать, а доплачивать в бюджет чтобы на каштанах не повесили вместе с самками и личинками
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03.10.2024 10:13 Відповісти
дякую, мені і іншим вчиелям трахають... ні, не трахають, їбіть мозки майже рік... не доадли ні х...., надбавки забрали. Зараз у Сумах... мене пенсіонера тричі запрошували у різні навчальні заклади, не пішов, своя школа ближче, але тенденція, АднакА, за 5 років двірники будуть викладати.... йо---на влада. На ******** завжди є гроші... Ну, то вже знає кожни кіт, так що не претендую.... ал краще б мовчали, ніж ********** по всому світу - ось.. зараз, вчителька купить собі цілий гамбургер... мразота
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02.10.2024 18:09 Відповісти
73% це ваш вибір, то й їжте і не обляпайтесь. може на майбутніх виборах умніше будуть зелені ідіоти, але це не точно.
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02.10.2024 18:10 Відповісти
Нагадайте, яка була мінімалка при попередниках?
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02.10.2024 18:29 Відповісти
А яка купівельна спроможність була, не нагадаєте, ні? Чи то вже не так важливо?
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02.10.2024 22:00 Відповісти
я знаю що купівельна спроможність до 2015 року була чудова. А потім просто взяли, обвалили гривню в три рази, відповідно ціни на все виросли в 3 рази! Тобто всі проблеми звалили на плечі народу. Я думав, що в 2022 році гривню обвалять знову в три рази до 100 грн за доллар, але ні, зараз стараються якось втримати, щоб не добивати людей.
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02.10.2024 22:33 Відповісти
А кто поднял цены на газ до 8грн? Стоимость газа для жителей Германии - 5 евроцентов (2.3грн) за куб.
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03.10.2024 10:20 Відповісти
****! А собі на новенький бентлі та порше для баготочислених твоіх помічників гроши завжди знаходите! Як і на відпочиночино на Малдивах.
В час, коли гинуть найкращі хлопці України, ви, пиявки народу в верховній зраді, жируєте.
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02.10.2024 18:11 Відповісти
За себе - коханих - не забули
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02.10.2024 18:12 Відповісти
Тошнитть читати таку фуйню
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02.10.2024 18:13 Відповісти
дві останні літери в її прізвищі зайві,
Підла
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02.10.2024 18:15 Відповісти
Бомжатник по сути, а не страна... Днище нищеты. 100 грн - это чуть больше двух долларов. Цена пачки чая. Это уже дырка в ж0пе, а не экономика...
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02.10.2024 18:15 Відповісти
Ну пока мы с этой властью только до двадцатки самых бедных стран мира добрались. В следующем году, по прогнозам Западных "партнёров" нам пророчат лидерство среди мировых нищебродов. Вот это будет уже потужно.)))
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02.10.2024 19:29 Відповісти
Та вже би не соромилися із такими підвищеннями...
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02.10.2024 18:30 Відповісти
Кінець епохи бідності ::: ....на утримання офісу імені андрія єрмака :: в бюджет 2025 р. забили втричи більше ....3.5 млрд.гр ....... то точно - дуже стало сутужно з грішми у шмигло .. .....
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02.10.2024 18:35 Відповісти
А на депутатські "стандарти" кошти є, і на брехломарафонські теж.
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02.10.2024 18:51 Відповісти
Та что вы депутатов чихвостите? Они себе уже на 2025-й год зарплаты запланировали и подняли, чтоб повышения налогов не ощутить. Всем чиновникам подняли в среднем на 40%, а вы "нещасных" депутатов ругаете.)))
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02.10.2024 19:27 Відповісти
Аж сто гривень - то два з половиною доляра. Та ж то ж які ж страшенні гроші ж!
А ми весело ржали з мєдвєдєва і тупих мацкалів, котрі все захавають...
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02.10.2024 18:55 Відповісти
Шкура
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02.10.2024 19:02 Відповісти
На таможню сходи. Для початку. Бре.
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02.10.2024 19:18 Відповісти
Конечно нет тех миллиардов...))) А я вот как раз справа новость про Порошенко вижу с его прибылью. А сколько таких порошенок у нас по стране за год миллиарды наворочали? Потрясите или слабо?
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02.10.2024 19:25 Відповісти
так Порошенко заробив на тому, що ти його цукерки та вафельки жер
мусолять тобі його міліони -- не жери, от він і збідніє!
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02.10.2024 19:57 Відповісти
С такой экономикой нам нужно не с ЕС объединяться, а с Южным Суданом и Сомали. Может они нас примут в свои дружные ряды, если очень слёзно попросить.
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02.10.2024 19:53 Відповісти
- Якщо у них нема хліба, нехай їдять тістечка ! (с)
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02.10.2024 19:56 Відповісти
Підласа ти геніальна -- треба підняти податки, але не мож підняти зарплатню -- хай бідкують, нєфіг "нищєбродам" поміж еліт вештатись -- хай на фронт йдуть
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02.10.2024 20:00 Відповісти
Наступний крок це просто знімати гроші з банківських рахунків простих людей
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02.10.2024 21:58 Відповісти
Говномарафон, утримання (ж)ОПи zєлєнского, ментів, всіх татаровскіх викормишей, асфальт і, вишенька на торті, підвищення зарплат собі коханим
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02.10.2024 20:09 Відповісти
тцк,прикордоників
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03.10.2024 10:03 Відповісти
Від астрономічної суми у 8000 грн слід відняти 20%податків, а зовсім скоро 23%
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02.10.2024 20:36 Відповісти
Так вы отделите МУХ от котлет! Разрешенную минимальную плату за РАБОТУ и денежное содержание бюджетников!
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02.10.2024 21:08 Відповісти
Пенсии судей 200 тыс. в месяц. Умножте на год и количество судей. Суммы получи просто гиганские.
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02.10.2024 21:30 Відповісти
А от на підвищення зарплатні помічникам нардепів гроші дивом знайшлися. Буває ж
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02.10.2024 21:56 Відповісти
Зе ублюдків помаленьку треба приховувати, тому що в них одна брехня.
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02.10.2024 22:47 Відповісти
щось не розумію - рейтинг - корисність народних депутатів від VoxUkraine- № 4

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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02.10.2024 22:54 Відповісти
Чекайте чекайте, тут скоро закон про економічну мобілізацію вийде. Якщо народу підвисять мінімум, то кого потім мобілізувати ?!
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02.10.2024 23:08 Відповісти
5,3 млрд ділимо на 100 гривень.. отримаємо 53 мільйони... у нас 53 мільйони держслужбовців??
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03.10.2024 01:33 Відповісти
Собі і своїм помічникам підняли а на інших вже пох 😂
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03.10.2024 12:33 Відповісти

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