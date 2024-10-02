На підвищення мінімальної зарплати на 100 гривень треба знайти 5,3 мільярда, цих грошей немає, – "слуга народу" Підласа

Соціальні стандарти в проєкті бюджету на 2025 рік залишаються замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значних коштів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За підрахунками Мінфіну, якщо цього року збільшити його (показник мінімальної заробітної плати, – ред.) на 100 грн, то видатки державного бюджету зростуть на 5,3 млрд грн. Тобто, якщо підвищити мінімальну заробітну плату, наприклад, на 1 тис. грн – до 9 тис. грн, то це буде більш ніж 50 млрд грн видатків бюджету", – розповіла голова Комітету.

Коментуючи "заморожування" прожиткового мінімуму, Підласа зазначила, що його неможливо довести до реального показника, оскільки до нього прив'язано багато виплат. Також, на думку голови комітету, від категорії "прожитковий мінімум" взагалі варто відмовитися під час розрахунків бюджету.

"Тому що це викликає дуже багато негативу до держави, коли ми нібито говоримо в офіційному документі, у державному бюджеті, що людина має бути в змозі прожити на 3 тис. грн, при цьому Міністерство соціальної політики на сусідній вулиці розраховує фактичний, реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тис. грн", – пояснила Підласа.

На її думку, натомість варто встановити якусь базову розрахункову величину, до якої будуть прив'язані зарплати суддів, прокурорів, антикорупційних органів тощо.

Голова Комітету додала, що можливість переглянути соціальні стандарти з’явиться у тому випадку, якщо зростання ВВП за перше півріччя наступного року перевищить прогноз.

"Зараз прогноз 2,7% зростання реального ВВП на 2025 рік. Якщо ми за підсумками першого півріччя переглянемо макропрогноз і розумітимемо, що це більше, ніж 2,7%, то потрібно буде переглянути соцстандарти", – зазначила Підласа.

Водночас депутатка висловила думку, що соціальна сфера – це єдина категорія видатків бюджету, в якій можна провести оптимізацію.

"На жаль, для мене, мабуть, і для багатьох людей, бюджет балансували за рахунок соціалки, тому що за рахунок чогось іншого його балансувати неможливо. Наступні за видатками категорії – освіта і медицина, і кожен із цих бюджетів удвічі менший, ніж відведений на соціалку, там складно щось результативно оптимізувати", – пояснила очільниця Комітету.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, "незважаючи на скорочення чисельності учнів", уточнили у Кабміні. Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.