По одній в руки: Найбільші російські банки обмежили видачу кредиток

Два найбільші російські державні банки заборонили видавати клієнтам більше однієї кредитної картки.

Окрім найбільшого у РФ "Сбєрбанку" таке обмеження запровадив банк ВТБ, передає російське інформагентство РБК.

"На тлі загального посилення грошово-кредитної політики з боку Банку Росії ВТБ також знижує фінансове навантаження для клієнтів, щоб не допустити їх закредитованості", – пояснив представник банку.

Він додав, що ця зміна не стосуватиметься тих клієнтів, які вже використовують більше однієї кредитної картки.

Інші російські банки запроваджують аналогічну заборону. Зокрема, лише одну кредитку почали видавати "Т-банк" та "ОТП банк". Водночас деякі приватні російські банки поки що продовжують видавати одному клієнту дві кредитні картки.

Представник "ОТП банку" пояснив, що великі російські банки обмежили видачу кредитних карток в одні руки через посилення вимог центробанку РФ щодо дотримання показника боргового навантаження на клієнта.

Зокрема, російський регулятор з четвертого кварталу поточного року встановив суворіші макропруденційні ліміти на кредитування позичальників з високим борговим навантаженням. Тепер на споживчі кредити клієнтам з борговим навантаженням понад 80% має припадати 3% від загального обсягу виданих позик замість нинішніх 5%. Частка позик клієнтам з борговим навантаженням у діапазоні від 50% до 80% має зменшитися з 20% до 15%.

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Як повідомлялося, попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 мільйонів росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 мільйона, свідчать дані центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Раніше стало відомо, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.