Дозволу витрачати на ЗСУ кошти майбутнього кредиту на $50 мільярдів від "Великої сімки" поки немає, – Підласа

Декларація країн "Великої Сімки" (G7) щодо підтримки відновлення та реконструкції України передбачає часткове використання анонсованих $50 млрд на військову підтримку України, але це означає можливості прямого фінансування з цих коштів Сил оборони.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У цій заяві Великої Сімки йдеться тільки про ERА (Extraordinary Revenue Acceleration Loans, – ред.), що ці кошти частково можна буде використати на військову підтримку України, але це зовсім не означає, що ці гроші надійдуть до бюджету України і ми на них зможемо платити зарплати військовослужбовцям та купувати військову форму чи боєприпаси", – пояснила голова Комітету.

У якості прикладу вона навела використання Євросоюзом доходів від заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

"У них є для цього окремий інструмент, називається Peace Facility. Після дозволу на використання доходів із росактивів у лютому, вони 90% цих доходів спрямовують у цей Peace Facility, а 10% – в Ukraine Facility. Але цей же Peace Facility не дає гроші в бюджет України", – наголосила Підласа.

"Не знаю, як зараз, але спочатку було багато заяв, що, наприклад, Франція і Німеччина наполягають, що з цього Peace Facility Єврокомісія має розміщувати замовлення виробників усередині ЄС для закупівлі зброї, боєприпасів і передавати Україні це в натуральному вигляді", – додала голова Бюджетного комітету.

Підласа наголосила, що наразі не може уточнити можливості для використання Україною на оборонні видатки коштів майбутнього кредиту на $50 млрд, який планують погашати за рахунок надприбутків від заморожених активів РФ. Вона пояснила, що переговори щодо умов кредиту тривають безпосередньо між європейськими та американськими лідерами.

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Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Однак наразі пропозицію Єврокомісії про кредит на 35 млрд євро від ЄС не підтримують Німеччина, Франція та Італія, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела. Вони очікують, що інші країни "Великої сімки" зроблять більший внесок. За даними агентства, США готові виділити $20 млрд із загальної суми $50 млрд, але вимагають від ЄС змінити термін санкцій щодо заморожених активів РФ. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до завершення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".