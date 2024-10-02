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Новини
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Дозволу витрачати на ЗСУ кошти майбутнього кредиту на $50 мільярдів від "Великої сімки" поки немає, – Підласа

підласа

Декларація країн "Великої Сімки" (G7) щодо підтримки відновлення та реконструкції України передбачає часткове використання анонсованих $50 млрд на військову підтримку України, але це означає можливості прямого фінансування з цих коштів Сил оборони.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У цій заяві Великої Сімки йдеться тільки про ERА (Extraordinary Revenue Acceleration Loans, – ред.), що ці кошти частково можна буде використати на військову підтримку України, але це зовсім не означає, що ці гроші надійдуть до бюджету України і ми на них зможемо платити зарплати військовослужбовцям та купувати військову форму чи боєприпаси", – пояснила голова Комітету.

У якості прикладу вона навела використання Євросоюзом доходів від заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

"У них є для цього окремий інструмент, називається Peace Facility. Після дозволу на використання доходів із росактивів у лютому, вони 90% цих доходів спрямовують у цей Peace Facility, а 10% – в Ukraine Facility. Але цей же Peace Facility не дає гроші в бюджет України", – наголосила Підласа.

"Не знаю, як зараз, але спочатку було багато заяв, що, наприклад, Франція і Німеччина наполягають, що з цього Peace Facility Єврокомісія має розміщувати замовлення виробників усередині ЄС для закупівлі зброї, боєприпасів і передавати Україні це в натуральному вигляді", – додала голова Бюджетного комітету.

Підласа наголосила, що наразі не може уточнити можливості для використання Україною на оборонні видатки коштів майбутнього кредиту на $50 млрд, який планують погашати за рахунок надприбутків від заморожених активів РФ. Вона пояснила, що переговори щодо умов кредиту тривають безпосередньо між європейськими та американськими лідерами.

Читайте також: Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Однак наразі пропозицію Єврокомісії про кредит на 35 млрд євро від ЄС не підтримують Німеччина, Франція та Італія, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела. Вони очікують, що інші країни "Великої сімки" зроблять більший внесок. За даними агентства, США готові виділити $20 млрд із загальної суми $50 млрд, але вимагають від ЄС змінити термін санкцій щодо заморожених активів РФ. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до завершення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

Автор: 

G-7 G7 (203) кредит (3293) Підласа Роксолана (24) заморожені активи (223)


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Топ коментарі
+5
от би зеленим перевели всю суму на казначейство і сказали;
витрачайте, як бажаєте....
і пішлиб яйця по 17, куртки всесезонні і мільярди на міни, яких досі нема
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02.10.2024 19:52
+4
А як же асфальт, марафон, канал Дом? Як же, туди треба грошики.
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02.10.2024 19:27
+3
Ох як в зелених руці ********* розбазарити такі гроші
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02.10.2024 19:35
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А як же асфальт, марафон, канал Дом? Як же, туди треба грошики.
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02.10.2024 19:27 Відповісти
Пояснюю: слово "підласа" - означає корову з великим, білим черевом.
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02.10.2024 20:06 Відповісти
Мімо носа носят чачу,
Мімо рота - аличу.

Ге ж, підласі до грошенят?
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02.10.2024 19:31 Відповісти
Ох як в зелених руці ********* розбазарити такі гроші
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02.10.2024 19:35 Відповісти
Тобто натяквє що податки будуть ще рости
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02.10.2024 19:46 Відповісти
от би зеленим перевели всю суму на казначейство і сказали;
витрачайте, як бажаєте....
і пішлиб яйця по 17, куртки всесезонні і мільярди на міни, яких досі нема
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02.10.2024 19:52 Відповісти
Я думаю яйця мінімум по 50 грн. За штуку. Хоча такими темпами інфляції навесні наступного року і в магазині будуть по 50 за штуку.
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02.10.2024 20:03 Відповісти
я образно кажу.
на той момент опт на яйця був 4,5-5,5 грн десяток,
а сорок мільярдів пішли на львівську фірму у якої штабквартира в Чехії а склади в папуа....
тобто прямо комусь на карман.
тож Ви праві...
можуть бути і по 50 і по 70
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02.10.2024 20:24 Відповісти
якщо "зеленим " не дають грошей ВІД ЗАМОРОЖЕНИХ РАШИСТСЬКИХ АКТИВІВ ,це означає ,що їм немає ВІРИ і в ЄС І В США
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02.10.2024 19:53 Відповісти
Да нафуй нам ці ЗСУ! Правильно?
На дороги, марафон та підвищення зп чиновників треба витрачати. Без них не буде ладу в країні.
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02.10.2024 20:01 Відповісти
На телемарафон та дороги,надіюся,можна?
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02.10.2024 20:04 Відповісти
Та зливайте в пінгвінів, схема робоча, житло для переселенців не потрібно
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02.10.2024 20:11 Відповісти
Боже, українці, кого ми вибрали у владу? Оцих кінчених?
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02.10.2024 20:30 Відповісти
Ніби їх збираються витрачати на ЗСУ. А дороги? Скільки ще не збудовано? А зарплати суддям ще підняти? Премії чиновникам видати? Зарплати топ менеджерам держпідприємств підняти з ніщенських 1млн в місяць? І т.п.
Та навіть і на це не вистачить, зелена сарана проковтне будь-яку суму і буде голодна. А ЗСУ....ну волонтери для чого?
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02.10.2024 21:17 Відповісти
Крадуть всі хто при владі ,але сліпі бачать тільки зелених.
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04.10.2024 10:36 Відповісти

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