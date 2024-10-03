Російський олігарх Фрідман готує ще один позов проти України на сотні мільйонів доларів

Зареєстрована у Нідерландах компанія E.M.I.S. Finance, яка була емітентом облігацій під гарантії ексвласника українського "Альфа-Банку" (наразі – Sense Bank) кіпрської компанії ABH Ukraine (належить російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авєну та партнерам), направила листа українській владі з попередженням про намір звернутися до міжнародного арбітражу через націоналізацію банку.

Причина потенційного позову – банк був єдиним активом ABH Ukraine і тепер вона нібито не може розрахуватися за зобовʼязаннями перед власниками облігацій, пише українська редакція Forbes із посиланням на джерела, які просили не вказувати, яку сторону вони представляють.

Також про факт такого повідомлення написало профільне видання Investment Arbitration Reporter. За його даними, йдеться про низку серій "кредитних нот" (loan participation notes), які купували приватні інвестори у період з 2018 по 2021 роки. Загальна сума зобовʼязань за ними – $470 млн.

За словами одного із співрозмовників української редакції Forbes, російські мільярдери пропонують уряду України розпочати переговори для позасудового врегулювання суперечки, або ж вони погрожують подати арібтражний позов.

Що відомо про бізнес російського олігарха Фрідмана в Україні?

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року зареєстрована у Люксембурзі ABH Holdings S.A., яка належить російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену, подала позов проти України на суму понад $1 млрд через націоналізацію "Сенс Банку" (колишній "Альфа-Банк Україна").

Фрідман і Авєн – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авєн має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авєн і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.

Втім, Фрідману та партнерам досі належать активи в Україні, зокрема частка у компанії IDS Ukraine – одного з найбільших виробників мінеральних вод ("Моршинська", "Мирогородська" та інші). Мін'юст подав позов про конфіскацю цієї частки наприкінці вересня 2024 року.

Фрідман та партнери також є найбільшими власниками оператора "Київстар".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року суд арештував всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Петру Авену та Андрєю Косогову. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими російські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав СБУ оцінювала у понад 17 млрд грн.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. У тому числі, суд арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів.

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).