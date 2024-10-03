"Укренерго" знову відновило лінію енергопостачання на окуповану Запорізьку АЕС

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, вчергове відремонтувавши повітряну лінію 330 кВ.

Це одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, вона була пошкоджена внаслідок роійського обстрілу напередодні, повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення... Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 1 вересня внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Через це станція знову опинилася на межі блекауту, повідомляли у Міненерго.

Попереднього разу друга лінія електропередачі, через яку здійснюється електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС від української енергосистеми, відключалася через російські обстріли на початку вересня.