Швейцарія виділить Україні майже $1,7 мільярда на проєкти відновлення протягом чотирьох років

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на проєкти відновлення України упродовж чотирьох років.

Про це під час зустрічі домовились міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

За словами дипломата, Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Це і питання децентралізації, і програми відновлення, а також спільні проєкти з "Укрзалізницею" та допомога під час підготовки до опалювального сезону.

Наразі уряд Швейцарії пропонує Україні додаткові програми допомоги.

"Ще одним важливим фокусом нашої співпраці залишаються проєкти "Раннього відновлення", в рамках якого Уряд Швейцарії планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки", – уточнив Бауманн.

Із них 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

"Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі", – зазначив швейцарський посол.

Наголошується, що допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

Як повідомлялося, із кінця 2022 року Швейцарія надала гуманітарну допомогу 446 молочним господарствам України. Тобто кожне третє українське господарство з виробництва молока отримало відповідну підтримку.