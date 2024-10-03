Українці почали сумлінніше сплачувати аліменти. Це пов’язано з відстрочкою від мобілізації

У 2024 році українці почали сумлінніше сплачувати аліменти, адже висока заборгованість за аліментами може стати підставою для позбавлення відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко.

За його словами, цього року приріст за сплатами аліментів становив 30%.

Як пояснив Міненко, якщо батько має трьох неповнолітніх дітей, він може отримати відстрочку від мобілізації. Але якщо, він їх утримує або справно сплачує аліменти.

"Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації," – пояснив чиновник.

Як повідомлялося, станом на початок серпня в Україні нарахоували 187 246 проваджень за борги по аліментах. За час повномасштабної війни Реєстр поповнився на 23 376 проваджень.