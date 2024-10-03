"Разова акція": Мінфін пропонує розтягнути кредит на $50 мільярдів від "Великої сімки" на кілька років

Кошти від анонсованого країнами "Великої сімки" кредиту для України на загальну суму $50 мільярдів, який погашатимуть за рахункок доходів на заморожені російські активи, варто розтягнути на кілька років, оскільки це джерело доходів є разовим.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Є взаємовиключні завдання: як знайти кошти на відновлення, як розтягнути ці кошти, обмежені, $50 мільярдів, які є разовою акцією – їх більше не можна буде повторити – на трирічну перспективу, як мінімум", – сказав міністр.

Марченко нагадав, що в проєкті держбюджету на 2025 рік закладено зовнішнє фінансування у розмірі $38,4 млрд.

"У нас наразі потреба $38 млрд, і у 2026-му дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо (над найкращим варіантом використання $50 млрд, – ред.)", – додав міністр фінансів.

Марченко також зауважив, що закладені в проєкті держбюджету на 2025 рік $38,4 млрд зовнішньої допомоги від партнерів – "це не даність", адже умовою отримання цих коштів є виконання реформ.

За його словами, попри заяву Євросоюзу про виділення 35 млрд євро Україні в межах заявленого G7 механізму використання доходів на заморожені російські активи, необхідно буде ще виконати значну роботу, щоб закріпити ці безумовно важливі політичні запевнення на папері.

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Однак наразі пропозицію Єврокомісії про кредит на 35 млрд євро від ЄС не підтримують Німеччина, Франція та Італія, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела. Вони очікують, що інші країни "Великої сімки" зроблять більший внесок. За даними агентства, США готові виділити $20 млрд із загальної суми $50 млрд, але вимагають від ЄС змінити термін санкцій щодо заморожених активів РФ. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до завершення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".