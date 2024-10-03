БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Разова акція": Мінфін пропонує розтягнути кредит на $50 мільярдів від "Великої сімки" на кілька років

Міністр фінансів України Сергій Марченко

Кошти від анонсованого країнами "Великої сімки" кредиту для України на загальну суму $50 мільярдів, який погашатимуть за рахункок доходів на заморожені російські активи, варто розтягнути на кілька років, оскільки це джерело доходів є разовим.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Є взаємовиключні завдання: як знайти кошти на відновлення, як розтягнути ці кошти, обмежені, $50 мільярдів, які є разовою акцією – їх більше не можна буде повторити – на трирічну перспективу, як мінімум", – сказав міністр.

Марченко нагадав, що в проєкті держбюджету на 2025 рік закладено зовнішнє фінансування у розмірі $38,4 млрд.

"У нас наразі потреба $38 млрд, і у 2026-му дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо (над найкращим варіантом використання $50 млрд, – ред.)", – додав міністр фінансів.

Марченко також зауважив, що закладені в проєкті держбюджету на 2025 рік $38,4 млрд зовнішньої допомоги від партнерів – "це не даність", адже умовою отримання цих коштів є виконання реформ.

За його словами, попри заяву Євросоюзу про виділення 35 млрд євро Україні в межах заявленого G7 механізму використання доходів на заморожені російські активи, необхідно буде ще виконати значну роботу, щоб закріпити ці безумовно важливі політичні запевнення на папері.

Читайте також: Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Однак наразі пропозицію Єврокомісії про кредит на 35 млрд євро від ЄС не підтримують Німеччина, Франція та Італія, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела. Вони очікують, що інші країни "Великої сімки" зроблять більший внесок. За даними агентства, США готові виділити $20 млрд із загальної суми $50 млрд, але вимагають від ЄС змінити термін санкцій щодо заморожених активів РФ. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до завершення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

Топ коментарі
+4
наступний министр кого зелені знимуть це Марченко...ди диви що пропонує...зеленим паскудам потрібно сьогодні все вкрасти а не чекати 3 роки...
показати весь коментар
03.10.2024 16:34 Відповісти
+3
Мінфін,поки ти пропонуєш-ця зелена саранча уже давно все розтягує та ховає по диванам та офшорам.
показати весь коментар
03.10.2024 16:24 Відповісти
+2
В Україні вже дефолт, які ще кредити вони беруть?
показати весь коментар
03.10.2024 16:46 Відповісти
Мінфін,поки ти пропонуєш-ця зелена саранча уже давно все розтягує та ховає по диванам та офшорам.
показати весь коментар
03.10.2024 16:24 Відповісти
мінфін і є та сама зелена влада і судячи по планах витрати грошей, вони не збираються йти з влади.
ні в наступному році і взагалі йти.
ні в наступному році і взагалі йти.
показати весь коментар
03.10.2024 20:01 Відповісти
наступний министр кого зелені знимуть це Марченко...ди диви що пропонує...зеленим паскудам потрібно сьогодні все вкрасти а не чекати 3 роки...
показати весь коментар
03.10.2024 16:34 Відповісти
Бояться, що разово не встигнуть все розп...ити???
показати весь коментар
03.10.2024 16:36 Відповісти
В Україні вже дефолт, які ще кредити вони беруть?
показати весь коментар
03.10.2024 16:46 Відповісти
Нема ніякого дефолту. Де ви берете цю дурню?
показати весь коментар
03.10.2024 17:18 Відповісти
Це і є дефолт, просто його воліють не дуже афішувати

Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

https://biz.censor.net/news/3502446/**********************************************************************************
показати весь коментар
03.10.2024 17:36 Відповісти
Це не дефолт, бо з кредиторами домовилися про реструктуризацію боргу.
показати весь коментар
04.10.2024 11:27 Відповісти
А що, просто ж*па?
показати весь коментар
04.10.2024 12:34 Відповісти
Кредитного рейтингу "жопа" в агенцій нема. Але шо ви хотіли, коли в країні війна а за кермом вори і дебіли? Проте дефолт зараз не вигідний нікому окрім рашки. Тому Україні і надалі дають гроші і просто так і в борг. Можу помилятися, але основні тримачі українського зовнішнього боргу - то коллективний Захід через всякі МВФ. І з ними якраз ніяких проблем з реструктуризацією не було. Не вдавалося домовитися з якимись приватними гандонами, але вони тримали досить маленьку частку боргу і їм також вдалося заткнути пельку.
Висновок: ситуація складна, але дефолту нема і не буде.
Висновок: ситуація складна, але дефолту нема і не буде.
показати весь коментар
04.10.2024 13:55 Відповісти
"Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України в національній валюті з CCC- до CCC+ після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями." (С) Форбс.уа за вересень 2024
показати весь коментар
04.10.2024 11:33 Відповісти
Скоріше думають, як цей кредит ефективніше розтягти по кишеням. Так, щоб десь по мільярду кожному з залучених до схеми. Тоді і на онуків вистачить....
показати весь коментар
03.10.2024 17:09 Відповісти
Вони хотіли сказати "Мінфін пропонує розтягнути кредит на $50 мільярдів від "Великої сімки" за кілька років"?
показати весь коментар
03.10.2024 17:17 Відповісти
Інвестувати ці гроші у виробництво зброї в голову не приходило? Нехай Данія і інші країни на свої гроші купують в Українських виробників зброю для ЗСУ, в той час як декілька років зелені шмарклі будуть киздити цей кредит?
показати весь коментар
03.10.2024 17:48 Відповісти
Глава міністерства Олександр Камишин повідомив, що потенціал української оборонної промисловості оцінюється в 20 мільярдів доларів, проте країна має 6 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь, що є недостатнім в умовах настільки інтенсивної війни.
Гроші потрібні зараз, а не після поразки України.
Гроші потрібні зараз, а не після поразки України.
показати весь коментар
03.10.2024 18:10 Відповісти
При власти ермака,зеленского и остальной зеленой шоблы ни в коем случае нельзя давать ни цента,только после выборов.
показати весь коментар
03.10.2024 20:05 Відповісти
марченко, можеш не "думати над використанням", дєрьмак "подумає" й все тобі популярно пояснить...
пс 73-ом відсоткам, певен, сподобається . ну, зате паржьотє
показати весь коментар
03.10.2024 21:21 Відповісти
"Є ... завдання: ...як розтягнути ці кошти" (с)
Дивним чином у топ чиновників стане ще більше автівок і квартир, але зв'язку жодна прокуратура не знайде.
показати весь коментар
03.10.2024 23:23 Відповісти

