"Сталевий фронт": "Метінвест" передав командний пункт для ЗСУ на Донецький напрямок. ФОТОрепортаж

Група "Метінвест" в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала воїнам 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади комплекс модульних укриттів для бліндажів.

Шість сталевих бункерів встановлять таким чином, аби вони утворили один мультифункціональний командний пункт, підземний комплекс будівель слугуватиме нацгвардійцям на Донецькому напрямку, де тривають запеклі бої, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

"Основна задача капсул зі сталі "Метінвесту" – це збереження життя та здоров'я особового складу, який виконує завдання на передній лінії бойового зіткнення. На базі бункерів обладнано робочі місця, штаб для нарад та швидкого реагування, зони відпочинку, санітарно-побутові приміщення тощо", – зазначається у повідомленні.

Капсули обладнані усім необхідним: меблями, комунікаціями, спальними місцями, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, електронною технікою. Це дозволить використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону, зауважили в компанії.

Своєю чергою, захисники запевняють, що така підтримка – дуже корисна на фронті.

"Особовий склад нашої бригади виконує завдання зараз на Донецькому напрямку і потреб є немало. Дякуємо Метінвесту та Сталевому Фронту за те, що ви робите для війська. За те, що підтримуєте нас. Ці укриття дуже зручні та сучасні, є все необхідне для роботи та поновлення сил", – прокоментував заступник командира бригади Євстахій Моспан.

Разом із подякою за підтримку військові передали "Сталевому Фронту" пам’ятний подарунок – прапор бригади.

"З урахуванням важкої обстановки на фронті ніхто не має права зменшувати підтримку наших захисників, особливо на Донецькому напрямку, де зараз найважчі бойові дії. Наші сталеві криївки – дійсно надійна та адаптована до реалій війни розробка, яка є надважливим та дуже надійним безпековим рішенням , що забезпечує потреби воїнів у польових умовах. Понад 600 юнітів ми вже передали на фронт за запитами військових і ця робота продовжується. Запити військових та їх схвальні відгуки – найкращий знак якості та надійності сталевих виробів "Метінвеста" для армії", – зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Як повідомлялося, "Метінвест" вже передав оборонцям України понад 600 сталевих капсул. На їх основі облаштовано укриття для особового складу, командні пункти та перший в Україні підземний шпиталь.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн, з яких 4 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.