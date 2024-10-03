БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні, – Пишний

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.

Про це йдеться у колонці голови правління НБУ Андрія Пишного для ЕП, присвяченій річниці відмови від фіксованого курсу гривні.

"Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу – це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано", – наголосив Пишний.

Голова Нацбанку пообіцяв, що валютно-курсова політика регулятора і надалі спрямовуватиметься на збереження контрольованої ситуації на валютному ринку для повернення інфляції до цілі 5% найближчими роками.

"Для цього НБУ зберігатиме активну присутність на ринку: компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів. Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидва боки (і в бік послаблення, і в бік зміцнення) як на відносно коротких, так і на триваліших часових проміжках залежно від зміни ринкових умов", – запевнив Пишний.

Він зауважив, що за останній рік офіційний курс гривні до долара послабився майже на 13%.

"Це відбулося на тлі поєднання екзогенних факторів (триваліша та інтенсивніша війна, руйнування енергетики, чутки про "дефолт"), пом'якшення монетарної політики і валютних обмежень Нацбанком, що було критично важливо для бізнесу та стимулювання економічної активності", – пояснив голова НБУ.

Водночас курс гривні до долара на готівковому ринку за рік послабився на 9%. У цьому контексті Пишний нагадав, що ставки за гривневими строковими депозитами рік тому навіть за вирахування податків перевищували 12%, а ставки за облігаціями внутрішньої державної сягали 19%.

"В контексті привабливості гривні нашим завданням насамперед є захист гривневих заощаджень населення від інфляції. Цей захист був забезпечений повною мірою, у тому числі завдяки помірній курсовій динаміці", – додав Пишний.

Читайте також: Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюється директивно Національним банком. Водночас НБУ компенсє структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

гривня (1633) курс (1589) НБУ (9513) Пишний Андрій (133)
"керована гнучкість" - це, простою мовою, валити національну валюту в дупу, а потім робити здивоване обличчя, чому народ кидається купувати валюту, щоб якось зберігти свої заощадження!!
03.10.2024 17:07 Відповісти
Харе, Пишний,
Харе, Пишний!
Пишний, Пишний
Харе, харе!
03.10.2024 17:08 Відповісти
Наказ Оплескозалежного - тримати його рейтинг до останньої гривні з державного запасу.
03.10.2024 17:09 Відповісти
Все це бла бла бла від глуховатого Пишного
03.10.2024 17:15 Відповісти
"не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні"

Ясний пеньок - не бачить.
Потопельника повернути до "плаваючого" курсу - таки важко...
03.10.2024 17:16 Відповісти
Так верните евро на отметку 41, как оно было. Что же вы вытворяете
03.10.2024 18:43 Відповісти
Це все, що треба знати про голову НБУ - такий же довбойоб, як і всі у Шапітолії.

Тобто, 10 років оздоровлення банківської системи коту під хвіст. Тепер знов, як при Януковичі буде.

Зато монетки прикольні випускає і переназиває копійки.
03.10.2024 20:12 Відповісти
Усика на монетах нарисовали,теперь голобородько на капюрах наверное появится,дебилы бл-дь…..
показати весь коментар
