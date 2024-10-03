Чотири індустріальні парки отримають 216 мільйонів з держбюджету. Найбільше – проєкт бізнесмена Хмельницького

Чотирьом індустріальним паркам виділили 216,1 мільйона гривень з державного бюджету для будівництва та модернізації інфраструктури.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

Зокрема, державне фінансування отримали індустріальні парки "Захід-Ресурс" (Львівська область), "Хмельницький" (Хмельницька область), "Ковель Порто" (Волинська область) та "Біла Церква 1" (Київська область).

"Станом на сьогодні вже вісьмом індустріальним паркам виділено державне стимулювання на суму 713,6 млн гривень", – зазначила посадовиця.

Які індустріальні парки отримали кошти з держбюджету

Індустріальний парк "Захід-Ресурс" (м. Городок, Львівська область). Компанія-ініціатор – ТзОВ "Євро-Інвест-Холдінг" Сергія Бадяка отримає 15,1 млн грн з держбюджету на спорудження побутової каналізації. Загальна вартість проєкту – 30,8 млн гривень.

Індустріальний парк "Хмельницький". Керуюча компанія – ТОВ "КК "МІП Хмельницького" Олександра Пендилюка отримає від держави 51,4 млн грн для будівництва низки інфраструктурних об'єктів – водопостачання, електропостачання та реконструкція під'їзної дороги. Загальна вартість проєкту – 327 млн гривень.

Індустріальний парк "Ковель Порто". Проєкт, створений ТОВ "Компресорна техніка" Анжели Крапівянської, Іллі Кошкіна та Михайла Стиранки отримає від держави 69,8 млн грн на модернізацію залізничної під'їзної колії для розвитку логістичних зв'язків між Україною та країнами ЄС. Загальна вартість проєкту становить 144,8 млн гривень.

Індустріальний парк "Біла Церква 1". ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1" Василя Хмельницького отримає з бюджету 79,8 млн грн на реалізацію інфраструктурних проєктів, таких як будівництво водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Крім того, планується капітальний ремонт доріг та благоустрій території. Загальна вартість робіт оцінюється в 159,5 млн гривень.

Як повідомлялося, раніше три індустріальні парки – "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк" – отримали 350 млн грн державного фінансування на будівництво інфраструктури.

Програма передбачає фінансування до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.